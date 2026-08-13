העיתון 'וושינגטון פוסט' פרסם הלילה (בין יום רביעי ליום חמישי) כי סוכנות המודיעין האמריקאית CIA העלתה ספקות משמעותיים באשר לאמינות המידע המודיעיני שהועבר מישראל לארצות הברית. המידע עסק בתכנית איראנית לבצע התנקשות בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ במהלך שהותו בפסגת נאט"ו שהתקיימה בטורקיה.

גורמים בכירים במערכת המודיעין האמריקאית מסרו לעיתון כי המידע שהגיע מישראל לא היה משכנע דיו בעיניהם, והם לא ראו בו מודיעין אמין. הערכה זו הועברה גם לדרגים הבכירים ביותר בממשל האמריקאי.

אף על פי הספקות הרבים שהועלו, השירות החשאי האמריקאי קבע כי אין מקום לקחת סיכונים בנושא כה רגיש, ולפיכך הוציא לפועל את מבצע החילוץ החשאי. כזכור, הנשיא טראמפ הוברח ממקום האירוע בבירת טורקיה באמצעות משאית קייטרינג, בעוד שבכירי הממשל שימשו כפיתיון להסחת דעת.

גורם אמריקאי נוסף אמר כי "מדובר במידע שמקורו בישראל ולא בארצות הברית, ורמת האמון בו נמוכה". אותו גורם הוסיף והבהיר: "הדבר מתיישב עם דפוס רחב יותר של דיווחי מודיעין ישראליים, שחלק מהפקידים רואים בהם ניסיון לעצב את קבלת ההחלטות של הנשיא לא פחות מאשר ליידע אותו".

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כפי שפורסם קודם לכן בעיתון 'ניו יורק טיימס', רמת המעקב האיראנית הייתה מדאיגה ביותר. נציגי טהראן החזיקו במידע מדויק במיוחד על מיקומו המדויק של הנשיא טראמפ באנקרה, לרבות הקומה הספציפית בבניין שבו שהה. יתרה מזאת, במהלך סריקה ביטחונית שנערכה באזור הפסגה, אותר בפועל אדם חמוש בטיל כתף נגד מטוסים.

חומרת הממצאים המודיעיניים הובילה את הנשיא ואת יועציו הבכירים לנקוט בפעולת הברחה יוצאת דופן. השירות החשאי והצבא האמריקאני קיבלו החלטה חסרת תקדים - להבריח את הנשיא במכולת קייטרינג של שדה התעופה, בעוד מטוס הנשיאות הוותיק שימש כפיתיון להסחת תשומת לב.