גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות ( צילום: מסך )

הנשיא הקולומביאני אבלרדו דה לה אספרייה הכריז בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי על מצב חירום כלכלי ברחבי המדינה, זאת במטרה להקים קרן שיקום דחופה ולזרז את הסיוע לאזורים שנפגעו קשות ברעידת האדמה האיומה. הרעש, שהגיע לעוצמה של 7.4 במדידת מגניטודה, היכה את מערב קולומביה ביום שני שעבר והותיר אחריו הרס רב.

האסון התרחש ימים מספר בלבד לאחר כניסתו של דה לה אספרייה לתפקיד הנשיאות, והוא מהווה את המבחן הראשון והמורכב ביותר עבור הממשל החדש. על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו במהלך הלילה, מספר ההרוגים עומד על 265 לפחות, כאשר הרשויות חוששות שהמספר ימשיך לעלות ככל שצוותי החילוץ יגיעו לאזורים נוספים. רעידת האדמה פקדה את מערב קולומביה בסביבות השעה 7:30 בבוקר שעון מקומי ביום שני האחרון, כאשר מרכז הרעש היה בעיירה הנידחת סן חוסה דל פלמאר שבמחוז צ'וקו. גלי הרעידה הורגשו במרכזים עירוניים מרכזיים, כאשר העיר פריירה נפגעה קשות במיוחד - 15 בניינים קרסו בה כליל. בקאלי, העיר השלישית בגודלה במדינה, נרשמו נזקים משמעותיים למבני מגורים ולמבני ציבור. הנשיא דה לה אספרייה, שביטל את כל פעילותו השוטפת כדי להוביל באופן אישי את פעולות החירום, הצהיר ש"העדיפות המרכזית היא חילוץ לכודים מההריסות". על פי הדיווחים, יותר מ-1,600 מבנים נפגעו ולפחות 61 קרסו לחלוטין. המצב מדאיג במיוחד לאור הדיווחים על למעלה מ-2,700 נעדרים, כאשר בני משפחות מפרסמים קריאות נואשות לעזרה ברשתות החברתיות.

גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות - צילום: רשתות חברתיות גיהינום בקולומביה: רעידת אדמה קטלנית בעוצמה 7.4 קטלה מאות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:40

ההכרזה על מצב החירום הכלכלי תאפשר לממשלה לגייס משאבים באופן מיידי ולהעביר תקציבים ללא צורך בהליכים בירוקרטיים ממושכים. הקרן שתוקם תשמש למימון פעולות החילוץ וההצלה, לשיקום התשתיות שנהרסו ולמתן פיצויים למשפחות הנפגעים. יצוין כי רעידת האדמה בקולומביה מתרחשת בתקופה של פעילות גיאולוגית אינטנסיבית באזור, כאשר לפני כחודש וחצי היכתה סדרת רעידות אדמה קשות את וונצואלה השכנה.

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צוותי חילוץ והצלה מוגברים פועלים בימים אלה במרוץ נגד הזמן לסריקת הריסות עשרות המבנים שקרסו. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות ניתן לראות את הרגעים בהם מבנים מתנדנדים לעיני התושבים עד לקריסתם המוחלטת. מושל מחוז ריסרלדה תיאר את מראות ההרס ואמר כי "מה שקרה כאן חמור ביותר, עם פצועים רבים וחזיתות שלמות של בניינים שקרסו אל הרחוב".