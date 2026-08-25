בתגובה לסנקציות החדשות שהטיל ממשל טראמפ על איראן במסגרת מה שכונה "D-Day הכלכלי", פרסם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הודעה חריפה בה הוא מכחיש את יעילות האיומים האמריקניים. בהודעה שפורסמה הלילה (בין יום שני ליום שלישי), טען קאליבאף כי העולם אינו מייחס אמון לדברי וושינגטון.

"האמריקנים יודעים שאיש אינו מאמין להתרברבויות שלהם", נכתב בהודעה הרשמית. יו"ר הפרלמנט הוסיף כי "ארצות הברית אינה נמצאת במצב כלכלי שמאפשר לה לצמצם עוד יותר את יחסיה עם מדינות אחרות". על פי דבריו, שותפות המסחר של איראן הבהירו למשטר בטהרן, הן דרך התקשורת והן במסרים ישירים, כי אינן רואות חשיבות בהצהרות האמריקניות.

שר האוצר האיראני, עלי מדניזאדה, הצטרף אף הוא לחזית הדחייה והודיע כי המשטר הכין מראש תוכנית מקיפה להתמודדות עם הלחצים הכלכליים מצד ארצות הברית. "הכנו צעדים כדי להתמודד עם הלחצים האמריקניים", מסר שר האוצר. על פי דבריו, "הסנקציות האמריקניות ייכשלו הפעם בניסיון לנתק את עורקי הכלכלה שלנו, בדיוק כפי שנכשלו בעבר". הדברים משקפים את עמדת המשטר האיראני לפיה הסנקציות הקודמות לא השיגו את מטרתן, ולכן גם הנוכחיות לא יצליחו.

דברי הבכירים האיראנים נאמרו על רקע מתקפה כלכלית אמריקנית נרחבת. שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, חשף כי חבילת הסנקציות החדשה מכוונת כלפי כ-60 ישויות, אנשים וכלי שיט הקשורים למשטר האיראני. הסנקציות מתמקדות בחמישה תחומים מרכזיים: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. מדובר בניסיון אמריקני להפעיל לחץ כלכלי מקיף על איראן, אך בטהרן טוענים כי הם מוכנים להתמודד עם הצעדים הללו.