המתיחות הכלכלית בין ארה"ב לקנדה מגיעה לשיא חדש, כאשר מחוז אונטריו מאיים להשתמש בנשק כלכלי רגיש במיוחד: הפסקת אספקת החשמל לארצות הברית. דאג פורד, ראש ממשלת המחוז, הודיע כי במידה והנשיא דונלד טראמפ ימשיך בהסלמה הכלכלית כנגד קנדה, המחוז שוקל להעלות את מחירי החשמל המיוצא לארה"ב, ואף עלול להפסיק את האספקה כליל.

לדברי פורד, אונטריו מספקת חשמל לכמיליון וחצי משקי בית ועסקים בארה"ב, והוא הבהיר כי "הכול על השולחן" בהתייחס לאפשרויות התגובה. החשמל הקנדי מגיע בעיקר למדינות ניו יורק, מישיגן ומינסוטה.

פורד אף שלח מסר חריף לטראמפ, כשהזהיר אותו שאם ימשיך לפגוע בענף הרכב הקנדי, עליו להיערך ולהצטייד ב"סוללות". מעבר לאיום בתחום החשמל, הוא מתכוון להשתמש גם ביצוא מינרלים חיוניים לארה"ב כאמצעי לחץ נוסף.

האיומים מגיעים על רקע החרפה משמעותית ביחסים בין שתי המדינות. טראמפ איים להטיל מכסים חדשים בשיעור של 50% על רכבים, חלקי רכב ופלדה המיובאים מקנדה, ואף דרש מההנהגה הקנדית "להתיישר לשורה" או להתמודד עם תוצאות "חמורות הרבה יותר". מצידה, קנדה מתכוונת להכריז על מכסי נגד על מוצרים אמריקניים.

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מארק קרני, ראש ממשלת קנדה, האשים את ממשל וושינגטון בניסיון מכוון לפגוע בתעשייה הקנדית. "למדנו במהלך המשא ומתן שהאמריקנים רוצים להרוס את התעשיות הגדולות שלנו, כולל הרכב, הפלדה והאלומיניום", אמר. לדבריו, קנדה לא תקבל גישה שלפיה היא "חברת בת של ארצות הברית".