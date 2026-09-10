אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים ( צילום: מסך )

שריפות יער בהיקף נרחב ממשיכות להשתולל במחוז אנטליה שבדרום-מערב טורקיה, כאשר כוחות כיבוי אש גדולים פועלים מהקרקע ומהאוויר בניסיון לבלום את התפשטות הלהבות. השריפות פרצו באזורים אקסו וקספז, הסמוכים לאזורי מגורים ותיירות, ותמונות מהשטח מראות להבות גבוהות העולות מתוך היערות וענני עשן צפופים המכסים את האזור.

השריפה המרכזית פרצה ביום שני בערב באזור קראאוז שבמחוז אקסו, ומשם התפשטה במהירות לשטחי קספז. רוחות חזקות שנשבו באזור האיצו את התקדמות האש והקשו על פעולות הכיבוי. הרשויות המקומיות הורו על פינוי 254 בתי מגורים בארבע שכונות שונות באקסו ובקספז, והכביש הראשי המחבר בין אנטליה לאיספרטה נסגר לתנועה באופן זמני.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים - צילום: רשתות ערביות אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:00

היקף הכוחות שהוזנקו למאבק בשריפות משקף את חומרת המצב. למעלה מאלף אנשי צוות פועלים במקום, בסיוע 165 כלי רכב לכיבוי אש, שלושה מטוסי כיבוי ותשעה מסוקים המטילים מים על הלהבות מהאוויר. שמונה אנשים נפגעו עד כה כתוצאה מהשריפה או מהחשיפה לעשן, ביניהם שניים שסבלו מכוויות ונזקקו לטיפול רפואי. שר החוץ הבריטי: "אני לא מבקר בבית הכנסת" ישראל גרוס | 09.09.26 שני טילים בליסטיים נפלו מול המצלמה אריה לוי | 08.09.26 גם בעלי חיים באזור נפגעו מהשריפה. למעלה ממאה כלבים פונו ממקלט לבעלי חיים באקסו והועברו למקום מוגן, כאשר חלקם נזקקו לטיפול רפואי בעקבות שאיפת עשן.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים - צילום: רשתות ערביות אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:30

באזורי התיירות הסמוכים דיווחו מבקרים על ריח חריף של שריפה ועל עשן כבד שהגיע עד קמר וטקירובה והסתיר את נוף ההרים. עם זאת, על פי הבדיקות שנערכו, אין כרגע אינדיקציה לכך שאזור קמר עצמו נמצא בסכנה או שיש צורך בפינוי תושבים או תיירים משם.

אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים - צילום: רשתות ערביות אש ענקית משתוללת בטורקיה: עשרות אלפי תיירים מחולצים | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:14

השריפות אינן מוגבלות למחוז אנטליה בלבד. במקביל מתמודדים צוותי החירום עם מוקדי שריפה נוספים בדרום טורקיה, ביניהם במחוזות אדנה ומרסין. הרשויות ממשיכות בפעולות הכיבוי והקירור של השטחים שנשרפו, כאשר חלק מהשריפות כבר הוכרזו כנמצאות בשליטה, בעוד אחרות עדיין דורשות מאמצי כיבוי משמעותיים.