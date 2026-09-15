החלטה מיוחדת התקבלה בעיר סקוקי שבאילינוי: העירייה הארכה את משך הזמן המוקצה לחציית כביש בצומת מרכזי בשבת קודש, לאחר שהתברר כי תושבים יהודים שומרי שבת מתקשים לחצות את הכביש בזמן הקצר המוקצה להולכי רגל שאינם לוחצים על כפתור ההפעלה.

הצומת, הממוקם בפינת הרחובות דמפסטר ואיסט פריירי, נמצא באזור שבו פועלים מספר בתי כנסת, והוא משמש אלפי יהודים שומרי שבת בדרכם לתפילות ובחזרה לבתיהם. הבעיה שעמדה בפני שומרי השבת הייתה ברורה: בימי חול, כאשר הולך רגל לוחץ על כפתור ההפעלה, המערכת מאפשרת זמן ארוך יותר לחציית הכביש. אולם יהודים שומרי שבת נמנעים מלחיצה על הכפתור החשמלי, ולכן המערכת מפעילה את האור הירוק להולכי הרגל לזמן קצר בהרבה – כשלושים עד ארבעים שניות בלבד. עבור אדם מבוגר, משפחה עם ילדים קטנים, אדם המתנייד בכיסא גלגלים או הורה הדוחף עגלת תינוק, משך זמן זה אינו מספיק לעיתים כדי לחצות בבטחה את הכביש הרחב. צעיר בן 17 ניצל מהמוות באומן משה כץ | 11.09.26 הפתרון המפתיע בחווה הסולארית הענקית אריה לוי | 14.09.26 ראש העיר סקוקי, אן טנס, מסרה כי נחשפה לבעיה באופן אישי כאשר ביקרה באחד מבתי הכנסת בעיר. לדבריה, היא ראתה במו עיניה משפחות, ילדים ואנשים עם כיסאות גלגלים שמתקשים להשלים את החצייה בזמן הקצוב.

לאחר כניסתה לתפקיד ראש העיר, החליטה טנס להפוך את הנושא לאחת ממשימותיה. היא פנתה למשרד התחבורה של מדינת אילינוי, שבסמכותו הצומת, בניסיון למצוא פתרון שלא יחייב את הציבור שומר השבת להפעיל את הכפתור החשמלי.

הפתרון שנמצא הוא פשוט יחסית: בשעות השבת, המערכת מפעילה באופן אוטומטי את שלב החצייה המלא, כך שאין כל צורך ללחוץ על הכפתור. במקום כשלושים עד ארבעים שניות, הולכי הרגל זוכים כעת לבין שישים לשישים וחמש שניות לחצות את הצומת בבטחה.

על פי דיווח מקומי, ההסדר האוטומטי מופעל החל מיום שישי אחר הצהריים ונמשך לאורך כל השבת, כאשר האורות להולכי הרגל מופעלים באופן אוטומטי. בעירייה הסבירו כי הדבר מאפשר גם למי שאינו משתמש בחשמל בשבת לחצות את הכביש מבלי להזדקק לעזרתו של אדם אחר שילחץ עבורו על הכפתור.

בסקוקי אינם מסתפקים בצומת אחד בלבד. ראש העיר אמרה כי היא מקווה שהפתרון יורחב גם למועדים נוספים, שבהם שומרי שבת ויום טוב אינם משתמשים בכפתורי הפעלה חשמליים, וכן לצמתים נוספים הסמוכים לבתי כנסת.