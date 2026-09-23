פרטים נוספים מתגלים על שון וורד, בן 29 מקווינטה ווסט, שפתח באש לעבר שוטר מחוץ לבית הכנסת "בני יעקב" בבלוויל שבאונטריו בליל יום הכיפור. וורד נפצע באורח אנוש בחילופי האש עם השוטרים ונפטר בבית החולים ביום שני. השוטר ג'ף סמית' ממשטרת בלוויל נפצע באורח קשה ומאושפז בבית החולים.

כעת מתברר כי וורד שירת בעבר בצבא הקנדי. על פי משרד ההגנה הקנדי, הוא התגייס לצבא בחודש יולי 2017 ושירת בחיל הרגלים, שם הגיע לדרגת רב"ט. הוא שוחרר מהצבא בחודש יוני 2022, ובמהלך שירותו לא השתתף במשימה צבאית מחוץ לגבולות קנדה.

השוטר מנטרל את המחבל בקנדה ( צילום: רשתות חברתיות )

מקורות צבאיים שדיברו עם "גלובל ניוז" גילו כי השחרור מהצבא הגיע לאחר שוורד סירב להתחסן נגד נגיף הקורונה. אותם מקורות, שביקשו להישאר אנונימיים, מסרו כי במהלך תקופת שירותו הצבאי הוא השמיע תיאוריות קונספירציה שונות בנוגע למגפת הקורונה, וכי בין היתר הפיץ טענות אנטישמיות שהאשימו את היהודים בהתפשטות נגיף הקורונה.

המחבל שון וורד, בן 29 מקווינטה ווסט ( צילום: רשתות חברתיות )

המידע מתפרסם בעוד החוקרים ממשיכים לבדוק את הרקע והמניע לירי. האירוע התרחש בסמוך לבית הכנסת בזמן שכ־25 מתפללים התכנסו לתפילות יום הכיפורים. במהלך האירוע נורו, על פי הערכות, בין 20 ל־30 כדורים, שפגעו בכלי רכב, בבתים ובסביבת בית הכנסת. גנב פרץ לישיבה באלעד בליל יום כיפור משה כץ | 22.09.26 נתניהו התפלל אצל המיליארדר החרדי דוד קליין | 22.09.26 השוטר ג'ף סמית', ותיק בן 13 שנות שירות במשטרת בלוויל, הוצב במקום במסגרת אבטחת בית הכנסת. על פי הרשויות, וורד הגיע למקום בסביבות השעה שבע בערב במשאית, יצא ממנה כשהוא חמוש ברובה ציד ופתח באש לעבר השוטר. השוטר השיב באש, ובהמשך הגיע שוטר נוסף שגם הוא ירה לעבר החשוד.

הקליעים שפגעו בבית הכנסת בקנדה ( צילום: רשתות חברתיות )

בתוך בית הכנסת שהו באותה עת עשרות מתפללים. נשיא בית הכנסת סיפר כי עם תחילת הירי המתפללים מיהרו לתפוס מחסה והשתטחו על הרצפה, בעוד הירי נמשך מחוץ למבנה. איש מהמתפללים לא נפגע, אך חלונות בית הכנסת נפגעו מהירי.

האירוע עורר זעזוע בקהילה היהודית בקנדה, במיוחד לאור העובדה שהירי התרחש בליל יום הכיפורים. במקביל, הרשויות הגבירו את הנוכחות המשטרתית סביב בתי כנסת ומקומות תפילה באזור.