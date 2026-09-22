אירוע דרמטי התרחש לפנות בוקר בניו ג'רזי, כאשר תושב מנצ'סטר בן 86 חולץ ממכוניתו רגעים ספורים לפני שזו נעלמה לחלוטין מתחת לפני המים. הנהג הקשיש נלכד בתוך רכבו לאחר שזה הידרדר אל מאגר מים סמוך למגרש גולף והחל לשקוע במהירות.

האירוע אירע ביום ראשון בשעות הבוקר המוקדמות, סמוך לשעה 4:52, במתחם המגורים "רנסאנס במנצ'סטר" שבאזור וייטינג, במנצ'סטר טאון-שיפ שבמחוז אושן. מדובר בקהילת מגורים המיועדת לבני 55 ומעלה, הממוקמת בסמיכות יחסית ללייקווד – אחד המוקדים החרדיים הגדולים בארצות הברית. יחד עם זאת, לא נמסר כל קשר בין הנהג או נסיבות האירוע לבין הקהילה החרדית.

משטרת מנצ'סטר טאון-שיפ קיבלה דיווח על רכב השוקע במאגר מים בסמוך לצומת הרחובות האלסטד ואספלנד. כשהשוטרים הגיעו לזירה, הם זיהו את ג'ורג' מיגנר, תושב המקום בן 86, כשהוא לכוד בתוך מכונית ניסאן אלטימה שחורה משנת 2024 וקורא לעזרה. הרכב המשיך לשקוע במהלך פעולת החילוץ.

השוטר שון רמבך נכנס מיד למים ושחה לעבר הרכב השוקע, בעוד שהשוטר דונלד מילר השתמש בתיק הצלה מצויד בחבל ציפה על מנת לסייע בהוצאת הנהג מן המכונית ובהובלתו בבטחה אל החוף. זמן קצר לאחר שמיגנר חולץ בהצלחה מן המים, המכונית שקעה כולה ונעלמה מתחת לפני המים.

מיגנר מסר לשוטרים כי ניסה לבצע תמרון היפוך כיוון באמצעות נסיעה קדימה ואחורה, אך כאשר שילב להילוך אחורי לחץ בטעות על דוושת התאוצה במקום על דוושת הבלם. כתוצאה מהטעות, הרכב הידרדר מעבר לסוללה ונכנס אל מאגר המים הסמוך למגרש הגולף.

לזירת האירוע הוזעקו גם צוותי רפואת החירום של מנצ'סטר, חברת הכבאים המתנדבת רידג'וויי וצוות החילוץ וההתאוששות במים של וייטינג. אנשי ההצלה בדקו את הרכב והסביבה כדי לוודא שלא נותרו בו נוסעים נוספים, ובהמשך השתתפו בפעולות ההתאוששות ובהוצאת הרכב מן המים.

צוות רפואת החירום העניק למיגנר טיפול רפואי ראשוני במקום. הוא נבדק בעקבות פגיעה קלה, ולא דווח על נפגעים נוספים באירוע.

משטרת מנצ'סטר טאון-שיפ הודתה לשוטרים רמבך ומילר ולכלל כוחות החירום שהשתתפו בפעולת החילוץ. האירוע הסתיים ללא פגיעה קשה, הודות לתגובה מהירה של השוטרים, כניסתו של השוטר רמבך למים ותיאום יעיל בין המשטרה, צוותי הרפואה והכבאות.