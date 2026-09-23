טרגדיה קשה פקדה את הקהילה היהודית בבואנוס איירס שבארגנטינה: אישה יהודייה עיוורת בת 84 נספתה בשריפה שפרצה בביתה בשכונת ויז'ה סנטה ריטה במערב העיר, בשעות הבוקר המוקדמות של יום הכיפורים.

השריפה פרצה ביום שני בסביבות השעה 04:14 לפנות בוקר, בבית מגורים דו-קומתי בשדרות ססאר דיאס 3200. כוחות הכיבוי של משטרת העיר וצוותי החירום הרפואי הוזעקו למקום בעקבות דיווח על דליקה.

כפי שדיווחה סוכנות הידיעות הארגנטינית Noticias Argentinas, הקשישה נמצאה בתוך הבית ללא רוח חיים, והצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותה במקום. קרובת משפחתה, בת 83, שהתה בבית בזמן האירוע, אותרה בחיים וקיבלה טיפול רפואי בזירה לאחר שלקתה במשבר חרדה בעקבות האירוע הקשה.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת המקומיים, האש התמקדה בחלקו הקדמי של הבית. לוחמי האש פעלו לכיבוי הדליקה ולאוורור המבנה, והעיתון הארגנטיני Clarín דיווח כי גופת המנוחה נמצאה לאחר התערבות הכבאים.

המשטרה והגורמים החוקרים פתחו בבדיקת נסיבות השריפה ובניסיון לברר כיצד פרצה הדליקה. בשלב זה לא פורסמה מסקנה רשמית באשר למקור האש או לנסיבות המדויקות שהובילו למותה של האישה. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.