- צילום: שמירה, קראון הייטס - מצלמות אבטחה צילום: צילום: שמירה, קראון הייטס - מצלמות אבטחה 10 10 0:00 / 0:17

אירוע קשה התרחש בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, העמוסה בימים אלה באורחים שהגיעו לחודש החגים למרכז חב"ד העולמי: אפרו-אמריקני חמוש בסכין ניסה לדקור בחור ישיבה בשעות הלילה המאוחרות.

האירוע התרחש בלילה שבין יום שלישי ליום רביעי השבוע, כפי שדווח באתר COLive. התוקף רדף אחר בחור הישיבה עד שזה נמלט לתוך בית פרטי בשכונה, בעוד התוקף צועק קריאות נאציות. בנוסף השחית התוקף רכוש במקום, ונמלט מהזירה לפני שנעצר בסופו של דבר לאחר מרדף משטרתי. התקרית החלה בסביבות השעה 02:30 לפנות בוקר באזור הרחובות סטרלינג וברוקלין אבניו. בחור הישיבה, שהלך ברחוב, הבחין באדם שמתחיל לעקוב אחריו, משמיע לעברו איומים והשליך לעברו פחי זבל במטרה לפגוע בו ולהפחידו. תוך רגעים ספורים הסלים האירוע כאשר התוקף שלף סכין ארוכה והחל לרדוף בריצה אחר הצעיר המבוהל. בחור הישיבה, שניסה להימלט מסכנת חיים מיידית, מצא מחסה בבית מגורים פרטי בסביבה. הוא הצליח לחצות את סף הדלת ברגע האחרון, לסגור אותה ולמנוע אסון, ובחסדי שמים לא נפגע פיזית. סרטון בינה מלאכותית: תוכים באו"ם בבלי | 22.09.26 מקרון: "לא אגיב לכל שטות שנאמרת" אריה לוי | 22.09.26 למרות שהקורבן הצליח להסתתר בבטחה בתוך הבית, התוקף נותר עומד מחוץ למבנה והמשיך במסע ההסתה שלו. הוא החל להטיח באנשים שהיו במקום אמירות מאיימות, ביניהן המשפט "עכשיו אני יודע איפה אתה גר", וצעק שוב ושוב קריאות גנאי אנטישמיות וקריאות המפארות את הצורר הנאצי היטלר.

( צילום: שמירה, קראון הייטס - מצלמות אבטחה )

בטרם עזב את המקום, ניגש החשוד לזוג אופניים שחנו בשטח הדירה, השחית ודקר את צמיגיהן, ואז פתח בריצה ונמלט מהזירה.

למקום הוזעקו באופן מיידי כוחות החירום של ארגון "שמירה" בקראון הייטס יחד עם ניידות של משטרת ניו יורק. כוחות הסריקה שהגיעו לזירה איתרו את החשוד בקרבת מקום, אך עם זיהויו החל להימלט פעם נוספת, כשהוא מדלג מעל גדרות של בתים פרטיים באזור ומצליח לחמוק זמנית מהשוטרים והמתנדבים שרדפו אחריו.

מתנדבי 'שמירה' לא הרפו, חילקו את האזור והמשיכו בסריקות ברחובות הסמוכים ובחצרות הפנימיות. כעבור זמן קצר אותר החשוד בשנית, וכוח של שוטרי מרחב 77 שהוזעק לנקודה השתלט עליו ועצר אותו לחקירה. בעקבות חומרת המעשים והאופי האנטישמי המובהק שלהם, היחידה לפשעי שנאה של משטרת ניו יורק פתחה בחקירה רשמית של האירוע, המעורר דאגה בקרב תושבי השכונה המבקשים כעת להעלות את רמת הערנות ברחובות.