בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה לנשיא דונלד טראמפ להשיב באופן מיידי את אישורי הכניסה לבית הלבן לנציגי כלי התקשורת סי-אן-אן, MSN ופוליטיקו. השופט המחוזי טים קלי קבע בפסיקתו כי החלטת הממשל להרחיק את העיתונאים אינה חוקתית ואינה מבוססת מבחינה עובדתית.

הצו המשפטי אוסר על הממשל לאכוף את האיסור למשך שבועיים לפחות, ומחייב החזרה מיידית של תגיות הכניסה. השופט ציין בהחלטתו כי טענות המדינה לפיהן ההרחקה נדרשת מטעמי ביטחון לאומי אינן מבוססות, וכי הנשיא עצמו הודה שההשעיה הגיעה בעקבות דיווחים שליליים שפרסמו גופי החדשות.

הארגונים שהושעו הגישו עתירה נגד המהלך בטענה שהוא פוגע בחופש הביטוי והעיתונות ובזכות להליך הוגן. משרד המשפטים טען מצדו כי גישה למעון הנשיאותי היא זכות יתר בלבד ואינה זכות מוקנית, אולם השופט הבהיר כי הליך השלילה בוצע ללא מתן התראה מספקת או זכות טיעון כנדרש על פי חוק.

למאבק המשפטי הצטרפה קואליציה רחבה של ארגוני עיתונות וגופי תקשורת מובילים, שהגישו חוות דעת התומכת בעמדת העיתונאים. במסמך שהוגש לבית המשפט נטען כי פגיעה בעיתונאים בשל קו מערכתי סותרת את פסיקות בית המשפט העליון לאורך עשרות שנים.