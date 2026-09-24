ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם בשעות אלה בפני העצרת הכללית של האו"ם, אירוע המתקיים אחת לשנה.

מיד עם תחילת נאומו החלה פרובוקציה מתואמת כאשר עשרות נציגים מכל העולם יצאו במחאה מהאולם ושיגרו קריאות בוז לעברו. נתניהו פתח את דבריו: "אם יש עוד כמה פחדנים שטרם עזבו, תעשו זאת עכשיו – תודה רבה".

הכותרות מדברי ראש הממשלה:

נתניהו התייחס להחלטה לתקוף את מתקני הגרעין של איראן: "להרוס את מתקני הגרעין של איראן היה קשה מאוד לעשות – אבל בשבילי זו הייתה אחת ההחלטות הקלות ביותר כראש ממשלה. כי אם לא היינו עושים זאת – היינו מתים".

ראש הממשלה חשף: "לא מעט מאותם מנהיגים של הנציגים שעזבו הודו לי בפרטי על מעשינו באיראן".

נתניהו פנה לנשיא סוריה: "יהודים היו ברמת הגולן מאז משה רבינו, אתה יכול לקרוא על כך בתנ"ך".

ראש הממשלה תקף את ההאשמות נגד ישראל: "להאשים את ישראל הקטנה כל כך בקולוניאליזם על ידי צרפת ובריטניה שהמציאו את המושג".

נתניהו הזכיר את אחיו יוני ז"ל: "יוני אחי אמר לי, אנחנו ננצח במלחמה, לנו אין ברירה אחרת. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. אכן ניצחנו". הוא הוסיף: "אני רוצה להודות שוב לאוגנדה על הפסל שעשו לזכרו של יוני במקום בו הוא נפל".

"אנחנו הולכים לנצח גם היום – כי אין לנו ברירה אחרת", הכריז ראש הממשלה.

נתניהו תיאר את מעשי חמאס: "חמאס רצח ישראלים שהיו שכנים שלהם, כאלו שעזרו להם והביאו את ילדיהם לבתי חולים בישראל והחזירו אותם לרצועה".

ראש הממשלה שאל: "האם אתם מכירים מדינה נוספת בגודל של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם ב-7 חזיתות במקביל?"

ברגע דרמטי, נתניהו הציג ביפר במליאת האו"ם: "אתם מכירים את הדבר הזה? חיזבאללה מכיר בטוח".

נתניהו התייחס לאירועים ביהודה ושומרון: "הרציחות ביהודה ושומרון אינן מסוקרות כמובן בתקשורת הבינלאומית. אני מגנה את האלימות גם של יהודים בודדים כי אנחנו מדינת חוק והצמדנו להם שב"כ".

ראש הממשלה אמר בזעם: "לפני שלושה ימים אמרתי למקרון שאזרח צרפתי נתנאל שוקרון נרצח כאשר ביקר בנחל עם בנו בן ה-16. יומיים אחרי חייל מילואים נריה לייטר נפצע קשה על ידי מחבל. ביקרתי את המשפחה לפני שבאתי לפה".

נתניהו פנה למשפחת לייטר: "יחיאל אחי, המחיר שאתה משלם בלתי נתפס כולנו מתפללים עבורך. אנחנו לעולם לא ניכנע". הוא נשבע: "אני נשבע עבור נריה – אנחנו נמשיך לנצח כי אין לנו ברירה אחרת".

ראש הממשלה תיאר את האיום האיראני: "האם אתם יודעים מה זה טון של טיל בליסטי שיפגע במקום הזה? הכל פה ייעלם. עם שני טילים כל המבנה כולו ייעלם. עכשיו תחשבו מה זה אלף טילים ששיגרו האיראנים".

נתניהו הצדיע לצה"ל: "צה"ל הוא הצבא האמיץ ביותר בעולם".

ראש הממשלה תקף בחריפות את קטאר: "המטרה שלהם לשטוף מוחות נגד ישראל, אמריקה והמערב, אותה קטאר שמארחת את חמאס מאז השבעה באוקטובר. עוד מדינה כזו היא טורקיה. ארדואן הוא רודן רוצח שכולא עיתונאים. הוא כובש שלא כחוק את צפון קפריסין ומאיים על יוון, מדינת נאט"ו. הוא אמר שהוא הולך להיות השליט של ירושלים, לא אדוני – אתה לא".

נתניהו דחה את האשמות הג'נוסייד: "איזו מדינה ג'נוסיידית נותנת מיליון חיסונים למדינה שהיא רוצה להשמיד? איזו מדינה מספקת כל כך הרבה אוכל. זהו השקר הגדול ביותר בעולם".

ראש הממשלה ציטט את קולונל ספנסר האמריקני: "ישראל עשתה הכל כדי להציל חיי אזרחים יותר מכל מדינה אחרת בהיסטוריה".

נתניהו פנה לממדאני: "תתבייש לך".

ראש הממשלה הכריז: "יש לי חדשות לכל האנטישמים: הימים בהם יהודים צועדים למותם – נגמרו".

נתניהו פנה ליהודי העולם: "יש לי מסר אחד לכל יהודי העולם. תרימו את עיניכם ותהיו גאים".

ראש הממשלה השתמש בביטוי של טראמפ: "סופר בינה" (במקום בינה מלאכותית).

נתניהו הציג מכשיר של סטארלינק באולם האו"ם ואמר שהאיראנים מפחדים מזה. "אדוני הנשיא תעביר את זה לנציגים של איראן".

ראש הממשלה הביע תקווה: "יום אחד, האזרחים האיראנים יהיו חופשיים, המשטר יפול וכולנו נחגוג את היום הזה".

נתניהו אמר: "אנחנו מאמינים באלוקים אחד".

ראש הממשלה סיים את נאומו בעברית: "נצח ישראל לא ישקר – הסיבה היא פשוטה – אין לנו ברירה אחרת".

נתניהו סיים את דבריו ב"חג שמח לעם ישראל".