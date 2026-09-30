איראן מאיימת על האמירויות בעקבות ביקור נתניהו

משרד החוץ האיראני פרסם הודעה חריפה בעקבות ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באיחוד האמירויות. בהודעה הרשמית גינתה טהרן את הביקור ושיגרה אזהרה ישירה למדינות המפרץ מפני מה שהוגדר כ"השלכות מסוכנות ביותר" של הנוכחות הישראלית באזור.

הביקור החשאי של ראש הממשלה באמירויות התקיים ביום ראשון, במסגרתו נפגש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד. בפגישה השתתפו בכירי מערכת הביטחון הישראלית, ובהם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. על פי הדיווחים, במפגש נכחו נציגים מעשר מדינות, ביניהן סעודיה, ארצות הברית, מרוקו, כווית, בחריין, לוב, עומאן ומצרים.

בהודעה הרשמית שפרסם משרד החוץ האיראני, פנתה טהרן ישירות למדינות האזור בקריאה להיזהר מהתהדקות היחסים עם ישראל. "אין ספק, לנוכח העוינות והשנאה המוכחות של המשטר הציוני כלפי איראן ומדינות נוספות באזור, וכן האיומים החוזרים ונשנים שלו נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, שעל כל מדינות האזור לגלות ערנות באשר להשלכות של נוכחות כזו", נכתב בהודעה.

התגובה האיראנית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בין טהרן לבין מדינות המפרץ שהתקרבו לישראל בשנים האחרונות. איחוד האמירויות חתם על הסכמי אברהם עם ישראל בשנת 2020, והיחסים בין שתי המדינות התהדקו מאז באופן משמעותי בתחומי הכלכלה, הביטחון והדיפלומטיה.

על פי הדיווחים, הפגישה באמירויות התקיימה בשני שלבים - בשלב הראשון נפגשו ראש הממשלה ובן זאיד עם נציגי ישראל והאמירויות בלבד, ורק בהמשך הצטרפו נציגי שאר המדינות לחלק המורחב של הפגישה.