בריטניה מאשרת: איראן מעורבת בתקרית בבסיס האמריקני

ראש ממשלת בריטניה, אנדי בורנהם, מסר אמש (רביעי) כי ממשלתו מאמינה שלאיראן הייתה מעורבות בתקרית החמורה שהתרחשה בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד.

"נאמר יותר בבוא העת אך אנו יכולים לאשר... שאנו מאמינים שלאיראן היה חלק בכך", אמר בורנהם בראיון לרשת BBC, אך נמנע מלפרט את הפרטים המלאים של התקרית.

התקרית הסתיימה במעצרם של חמישה גברים, אזרחי בריטניה בגילאים 23 עד 25. הם נעצרו בשעות המוקדמות של יום ראשון האחרון בעקבות דיווח על שלושה כלי רכב חשודים בוולפורד, כפר הסמוך לבסיס. התברר כי אחד מהחשודים חייג בעצמו למוקד החירום 999 לפני מעצרם.

איראן דחתה בתוקף את ההאשמות. שגרירות איראן בלונדון מסרה כי היא "דוחה על הסף ומגנה בתוקף" כל "ספקולציות חסרות בסיס וזדוניות" המקשרות את איראן לאירוע.

טראמפ מותח ביקורת על שחרור החשודים

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הביע פומבית פקפוק בהחלטה לשחרר את החשודים בערבות. "אני אגיד לך, הייתי אומר, 'אל תתנו לו ערבות'. אני מופתע שהם שחררו אותם. לא הייתי עושה זאת", אמר טראמפ בראיון שנשא בבית הלבן.

בורנהם הגיב על הביקורת והבהיר כי מדובר בהחלטה מבוקרת. "אני חושב שאנשים צריכים להבין שכאשר אומרים שוחררו - זה לא כפי שאנשים עשויים לחשוב. זה מובן מאליו שעם תנאי הערבות הקפדניים ביותר. הרשויות מחזיקות זאת תחת האחיזה החזקה ביותר והשקרה ההדוקה ביותר, ואני יכול להבטיח לכם זאת", הדגיש ראש הממשלה הבריטי.

בורנהם הוסיף כי ממשלתו שוחחה עם מקביליה בארצות הברית במהלך כל השבוע כדי להסביר את הנעשה ואת אופן ניהול הדברים, והביע ביטחון מלא בשירותי הביטחון הבריטיים.

המשטרה מסרה כי בחיפוש בכלי הרכב שנמצאו סמוך לבסיס נמצאה כמות של בנזין, אך לא אותרו התקני נפץ. ארבעה מהחשודים מתגוררים בווסטמינסטר ואחד בקמדן, וחיפושי בתיהם הסתיימו. המשטרה הגדירה את השחרור בערבות כ"החלטה חקירתית" המבוססת על ניסיון ואסטרטגיה.

בסיס חיל האוויר פיירפורד משמש את חיל האוויר האמריקאי כמיקום פעולה קדמי במשך עשורים. בחודשים האחרונים המריאו מהבסיס מפציצים אמריקאיים למזרח התיכון, לאחר שבריטניה אישרה בקשה אמריקאית להשתמש בו למה שהוגדר כתקיפות הגנתיות נגד איראן. ביולי האחרון מסרה איראן כי "כל בסיס המשמש לתקיפה נגד שטחה של איראן מהווה מטרה לגיטימית לכוחותינו".

לפי הערכות מומחים, שחרור החשודים נועד להביא לקצה חוט אודות שולחיהם, בתקווה שאלו ינסו ליצור קשר עם החשודים.