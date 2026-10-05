יו"ר מפלגת הירוקים בבריטניה נאסר להיכנס לישראל

שר החוץ גדעון סער הורה למנוע מיו"ר מפלגת הירוקים בבריטניה, זאק פולונסקי, להיכנס לישראל. ההחלטה התקבלה בעקבות החלטה קיצונית שאימצה המפלגה, שבמסגרתה הוגדרה הציונות כ"גזענות".

במשרד החוץ פרסמו הודעה רשמית שבה נאמר: "היום קיבלה מפלגת הירוקים בבריטניה החלטה אשר משווה בין הציונות לגזענות, מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין נגד ישראל וקוראת להקמת מדינה פלסטינית 'מהים עד הנהר' שמשמעותה השמדת מדינת ישראל".

במשרד החוץ הבהירו כי ההחלטה מהווה "טקסט אנטישמי מובהק על פי הגדרת IHRA, שכן היא שוללת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית".

"לפיכך, החליט שר החוץ גדעון סער, כצעד ראשון, להכריז הערב על יו"ר מפלגת הירוקים זאק פולונסקי כמנוע כניסה לישראל. הנ"ל תואם עם הרשויות הרלבנטיות", נכתב בהודעה.

"זכויות שוות לכולם"

ההצעה האנטישמית עברה ברוב של 56% מול 44% מקרב המצביעים. מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה הרשומים, השתתפו בהצבעה 1,835 חברים בלבד.

בהצעה שאושרה מתוארת הציונות כ"אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית", שלטענת יוזמי ההחלטה מדירה את האוכלוסייה הלא-יהודית. המסמך קורא להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם", לרבות האוכלוסייה היהודית. בהחלטה לא נכלל כל אזכור לקיומה של מדינת ישראל, והיא אינה כוללת התייחסות לפתרון שתי המדינות.