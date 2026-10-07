נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא אמש (רביעי) דברים מהמשרד הסגלגל בבית הלבן, ובמהלכם התייחס ליחסיו עם יריביו הפוליטיים מהמפלגה הדמוקרטית.

"יכולתי לעשות דברים רעים מאוד להילארי קלינטון", פתח הנשיא. "יכולתי לעשות דברים רעים מאוד מאוד לג'ו ביידן. יכולתי לעשות דברים רעים מאוד לברק חוסיין אובמה".

טראמפ הסביר מדוע בחר שלא לנקוט צעדים כאלה מול מתנגדיו. "חשבתי שזה לא ראוי לעשות זאת, מפני שצריך להתייחס למוסד הנשיאות בכבוד", אמר.

יחד עם זאת, הנשיא הצביע על מה שהוא רואה כיחס שונה מצד יריביו כלפיו. "ואז גיליתי שהם הדיחו אותי – פעמיים", הוסיף, בהתייחסו לשני הליכי ההדחה שעבר במהלך כהונתו.

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טראמפ הדגיש כי הסמכויות העומדות לרשותו לא השתנו. "ועד לרגע זה, אני יכול לעשות מה שבא לי, אם ארצה", הצהיר, והמשיך לתקוף את התנהלות יריביו.

"הם עשו כמה דברים רעים מאוד. הרגע הוזכר בצורת שאלה – מה שהם עשו. בלתי חוקי מאוד מה שהם עשו, הרבה דברים בלתי חוקיים", טען.

עם זאת, הנשיא חזר על העיקרון המנחה אותו לדבריו. "אבל אני רואה במוסד הנשיאות תפקיד מקודש מאוד", סיכם.