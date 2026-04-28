טראמפ: איראן הודיעה על מצב קריסה ומבקשת פתיחת מצר הורמוז

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב (שלישי) הודעה דרמטית שהתקבלה מאיראן, לפיה המשטר בטהראן נמצא "במצב של קריסה" ומבקש מארה"ב לפתוח את מצר הורמוז בהקדם האפשרי. על פי דברי הנשיא, האיראנים מנסים כעת להבין את מצב המנהיגות שלהם.

ההודעה מגיעה על רקע פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מאחורי הקלעים, כאשר מקורות בכירים מסרו ל-CNN כי למרות הדיווחים על תסכול בבית הלבן, הפערים בין שני הצדדים אינם גדולים כפי שהם נראים. המתווכים מפעילים לחץ על שני הצדדים להגיע להסכם בימים הקרובים. על פי הדיווחים, הפעילות הדיפלומטית מתרכזת כעת בתהליך מדורג, כאשר בשלב הראשון יתמקדו בפתיחת מצר הורמוז ללא הגבלות ואגרות. הנושא הגרעיני, כך נמסר, יידון בשלב מאוחר יותר במסגרת התהליך. כידוע, העימות בין ארצות הברית לאיראן נמשך כבר חודשיים, וכולל מתקפה אווירית קטלנית וחסימה על ייצוא נפט איראני. עם זאת, נראה כי טהראן עדיין לא נכנעת לדרישות ממשל טראמפ ולא מבצעת את הוויתורים שוושינגטון מצפה להם.

ניסיונות עקיפת הסנקציות

בעוד ממשל טראמפ מהדק את המצור על איראן, מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" על הפעלה רשמית של מסדרון תחבורה יבשתי וימי בין טהראן לאיסלאמאבאד. המהלך נתפס כניסיון איראני לעקוף את הסנקציות האמריקניות ולפתוח נתיבי סחר חלופיים.

על פי הדיווח האיראני, שתי המדינות הציבו יעד שאפתני של 10 מיליארד דולר בהיקף הסחר ביניהן, כאשר פקיסטן עם 255 מיליון תושביה מהווה שוק מרכזי לייצוא האיראני, בדגש על תחום האנרגיה.

אהרון דיוויד מילר, לשעבר שליח מחלקת המדינה למזרח התיכון וחוקר במכון קרנגי, אמר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' כי ייתכן שממשל טראמפ טעה בהערכת סוג השחקן מולו הוא מתמודד. לדבריו, "טראמפ חיפש איראני כמו דלסי רודריגז, אבל סביר יותר שהוא יקבל איראני כמו קים ג'ונג און".