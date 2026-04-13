טראמפ: "158 ספינות איראניות הושמדו לחלוטין"

בהודעה דרמטית שפורסמה הערב (שני), הכריז הנשיא דונלד טראמפ כי הצי האיראני הושמד כמעט לחלוטין במסגרת המצור הימי שהטיל על טהראן. על פי דבריו, 158 ספינות איראניות מונחות כעת בקרקעית הים, בעוד שרק מספר קטן של כלי שיט קלים - שטראמפ מכנה "ספינות תקיפה מהירות" - לא הותקפו מכיוון שלא נחשבו לאיום משמעותי.

ההכרזה מגיעה על רקע המצור הימי המלא שנכנס לתוקף במצר הורמוז, צעד שנועד לחנוק את איראן כלכלית ולמנוע ממנה לייצא נפט וגז - מקור ההכנסה המרכזי של המשטר. כידוע, כ-15% מהתוצר המקומי הגולמי של איראן תלוי ביצוא אנרגיה, ולכן המהלך האמריקני צפוי לגרום לפגיעה כלכלית קשה ביותר. אזהרה חריפה לספינות הנותרות טראמפ לא הסתפק בהכרזה על ההשמדה, אלא הוסיף אזהרה חריפה לכלי השיט האיראניים שנותרו בשטח. "אם מי מהספינות הללו תתקרב לכל מקום בסמוך למצור שלנו, הן יחוסלו מיד", הבהיר הנשיא, תוך שהוסיף כי הכוחות האמריקניים ישתמשו "באותה מערכת קטילה שבה אנו משתמשים נגד סוחרי הסמים על סירות בים". "זה מהיר ואכזרי", תיאר טראמפ את מערכת הנשק המדוברת, תוך שהוסיף נתון מפתיע: "98.2% מהסמים שנכנסים לארה"ב דרך האוקיינוס או הים נעצרו". ההשוואה בין מלחמת הסמים למצור על איראן משקפת את הנחישות האמריקנית לאכוף את המצור באופן מוחלט.

טראמפ מימין, ואנס משמאל ( צילום: הבית הלבן )

המצור הימי: חנק כלכלי מוחלט

המצור שהטיל טראמפ נועד לעצור את זרימת עד 2 מיליון חביות נפט איראניות ביום לשווקים העולמיים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הבהיר כי החל מהערב, כל כלי שיט המנסה להגיע לנמלים האיראניים או לצאת מהם יהיה נתון לתפיסה או הסטה. המצור ייאכף במפרץ עומאן ובים הערבי ממזרח למצר הורמוז.

יחד עם זאת, הצבא האמריקני הבהיר כי המעבר התמים של כלי שיט ניטרליים דרך מצר הורמוז לא ייפגע. ספינות שמיועדות ליעדים שאינם איראניים יוכלו להמשיך במסלולן הרגיל, אך יידרשו להוכיח שאינן מתכוונות לעגון בנמלים האיראניים. כפי שדווח בכיכר השבת, זהו מהלך חסר תקדים בהיקפו.

השלכות כלכליות והשפעה עולמית

ההשלכות הכלכליות של המצור צפויות להיות קשות ביותר. הפסקת ייצוא הנפט עלולה להוביל לאובדן של עשרות מיליארדי דולרים בשנה עבור איראן, תוך יצירת השפעה מצטברת על המטבע, הסחר והיציבות הפנימית של המדינה. מצר הורמוז אחראי להעברת כ-20% מהנפט העולמי, ולכן כל שיבוש בו משפיע לא רק על איראן אלא גם על שוק האנרגיה הגלובלי.

כבר כעת נרשמה עלייה במחירי הנפט לרמות של מעל 100 דולר לחבית בעקבות ההסלמה. כפי שפורסם בבבלי, החשש מהמשך הפגיעה באספקה מעלה חששות בשווקים העולמיים.

טראמפ עם סגנו ואנס בחדר המצב בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

תגובות בינלאומיות

המהלך האמריקני מעורר תגובות מעורבות בזירה הבינלאומית. הודו, למשל, מצאה עצמה בין הפטיש לסדן - השגריר האיראני בניו דלהי הכחיש גביית דמי מעבר מספינות הודיות, בעוד שממשלת הודו מנסה לנווט בזהירות בין הלחץ האמריקני לאינטרסים הכלכליים שלה עם איראן.

מנגד, מדינות המפרץ הסוניות רואות במצור הזדמנות היסטורית. גורם בכיר בבית המלוכה הסעודי חשף לאחרונה כי הממלכה דורשת "כניסה קרקעית לאיראן" והפלת המשטר, ולא רק פירוק יכולות הגרעין והטילים. עבור ריאד ואבו דאבי, המצור האמריקני הוא צעד ראשון בדרך לפירוק מוחלט של הכוח האיראני באזור.