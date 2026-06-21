הקיר קרס והשכנים יפצו את ועד הבית ב-47 אלף ש"ח

מחלוקת משפטית חריפה בין שכנים בבית משותף ביוקנעם הסתיימה בפסיקה חד-משמעית של המפקחת על רישום מקרקעין יעל ליבוביץ, המטילה נטל כלכלי משמעותי על בעלי דירות שסירבו לקחת אחריות על רכושם הפרטי.

הסכסוך התמקד בשאלה מהותית: מי נושא באחריות לתיקון קיר תומך שהחל לשקוע ולהתרחק מהמבנה - בעלי הדירות הגובלות בו או ועד הבית? התשובה, כפי שהתברר, הייתה ברורה מבחינת המפקחת, אך השכנים שסירבו להכיר במציאות שילמו מחיר כבד.

גילוי מטריד בעבודות גינון

הפרשה החלה ב-2023, כאשר בני זוג שרכשו דירה בבניין גילו במהלך עבודות גינון בחצרם כי הקיר התומך שוקע. מהנדס שהוזמן לבדוק את המצב קבע כי מדובר בסכנה בטיחותית ממשית המחייבת פירוק מלא של הקיר והקמתו מחדש.

בעלי הדירה פנו לשכניהם, שחצרם גובלת אף היא בקיר התומך, בבקשה לחלוק בעלויות התיקון המוערכות. אולם התגובה שקיבלו הייתה שלילית נחרצת - השכנים סירבו להשתתף בהוצאות וטענו כי מדובר ברכוש משותף השייך לכלל דיירי הבניין.

ניסיון להטיל את האחריות על ועד הבית

הנתבעים לא הסתפקו בסירוב - הם אף הגישו הודעת צד שלישי נגד נציגות הבית המשותף, בטענה כי הקיר התומך הוא חלק מהרכוש המשותף ולכן האחריות לתיקונו צריכה לחול על כלל הדיירים דרך ועד הבית. לטענתם, הליקוי בקיר אינו קשור להתנהלותם האישית.

כך נמצאו בעלי הדירה שגילו את הבעיה מול חזית כפולה: מצד אחד שכנים שסירבו לשתף פעולה, ומצד שני ועד בית שנגרר להליך משפטי שלא היה לו כל קשר אליו. המתח הלך והחריף, והתיק הגיע לפתחה של המפקחת על רישום מקרקעין.

פסיקה חד-משמעית: האחריות פרטית

המפקחת ליבוביץ דחתה על הסף את הניסיון להטיל את העלות על דיירי הבניין. בפסק הדין נקבע כי הקרקע בחצרות הוצאה בעבר מהרכוש המשותף והוצמדה לדירות הספציפיות, ולכן הקיר התומך נחשב לרכוש פרטי של בעלי החצרות בלבד.

המפקחת הדגישה בפסק הדין כי "פרשנות אחרת לא תאפשר לבעלי דירות להם הוצמדה חצר לשתול צמחים, לעבד את האדמה, לשקע בה בריכה או לבצע בה כל שינוי שהוא פועל יוצא מהשימוש בחצר". עוד עלה במהלך הדיון כי הליקויים בקיר נבעו מבנייה לא תקינה על מילוי קרקע, מה שהוביל להיפרדות הקיר מהמבנה.