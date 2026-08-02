בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא ביום ראשון אחר הצוהריים צו ארעי האוסר על המדינה להמשיך בקידום העברת תניני יאור למתקן הכליאה קציעות. הצו ניתן בעקבות עתירה מנהלית שהגישה עמותת "תנו לחיות לחיות", יחד עם בקשה דחופה לעצור את היוזמה שקידם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. השופט אברהם רובין קבע כי אסור לבצע פעולות על בסיס החלטת השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, שהגדירה את תניני היאור כ"חיית בר מטופחת". הצו יעמוד בתוקפו עד שיתקבל דיון בבקשה לצו ביניים, והמדינה נדרשה להגיש תגובתה עד ליום 16 באוגוסט.

היוזמה שקידמו השר בן גביר והשרה סילמן כללה תיקון לחוק שנועד לאפשר לשירות בתי הסוהר להציב תנינים סביב כלא קציעות, המשמש למעצר אסירים ביטחוניים. על פי התוכנית, התנינים יוגדרו כחיות "מטופחות" ולא כחיות בר מוגנות, כך שהאחריות עליהם תועבר מרשות הטבע והגנים לשב"ס. השר בן גביר ציין כי היוזמה מבוססת על מודל של בית כלא בפלורידה שבארצות הברית. אולם, בעוד שהמתקן האמריקאי הוקם בסמוך לשמורת תנינים קיימת, בישראל מדובר בהקמת מתחם חדש והעברת תנינים אליו. רשות הטבע והגנים הביעה התנגדות לתוכנית וטענה כי לא נמצא בסיס מקצועי מספק להחזקת תנינים במתקן ביטחוני, וכי ישימות התוכנית לא נבדקה כראוי.

העתירה המנהלית הוגשה כנגד השרה להגנת הסביבה, השר לביטחון לאומי ושירות בתי הסוהר. העמותה דרשה לבטל את ההחלטה שהתקבלה ב-15 ביולי, אשר לטענתה נועדה לאפשר שימוש בתנינים למטרות שמירה והרתעה בבתי סוהר, ולהסיר חלק ממנגנוני הרישוי והפיקוח החלים על חיות אלו. בעתירה נטען כי שירות בתי הסוהר כבר החל בפעולות מעשיות בשטח, ובכלל זה חפירת תעלה סביב כלא קציעות וקיום פגישות עם גורמים המחזיקים תנינים. כמו כן נטען כי לפרויקט הפיילוט הוקצו 21 מיליון שקלים מתקציב המשרד לביטחון לאומי.

לטענת העמותה, ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות ותוך התעלמות מעמדות גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. בחוות דעת מקצועיות שצורפו לעתירה נטען כי המהלך עלול לסכן את התנינים עצמם, את הציבור ואת הסביבה. עורכי הדין חגית גלוסקא ואמנון קרן, המייצגים את העמותה, מסרו כי בית המשפט "בלם מהלך מסוכן ובלתי חוקי" וכי הצו ימנע בשלב זה ביצוע פעולות בלתי הפיכות. ההליך המשפטי יימשך לאחר שהמדינה תגיש את תגובתה.