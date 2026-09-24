בג"ץ דחה את טענות קרעי: "טיעוני קש"

בית המשפט העליון הורה היום (חמישי) לשר התקשורת שלמה קרעי לחתום בתוך שבעה ימים על ארבעה מינויים למועצת תאגיד השידור הציבורי. השופטים קבעו כי אם השר לא יחתום על כתבי המינוי במועד, המינויים ייכנסו לתוקף מכוח פסק הדין. "הנימוקים הפרטניים שהעלה השר הם טיעוני קש", נכתב בפסק הדין.

ההחלטה התקבלה פה אחד בידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. הדיון נערך בעקבות עתירות שהגישה עמותת "הצלחה", כאשר במוקד ההליך עמדה מועצת התאגיד שאינה יכולה להתכנס ולקבל החלטות עקב מספר חברים נמוך מהמינימום הנדרש בחוק.

פסק הדין קובע את מינויה של עליזה דיין חממה לחברת המועצה, ומורה על הארכת כהונתם של מיכל רפאלי כדורי, פרופ' מנחם בן ששון ורו"ח אמיר סבהט. ארבעת המועמדים קיבלו את אישור הוועדה לבדיקת מינויים, אך קרעי החליט ביוני האחרון לדחות את המלצות ועדת האיתור בעניינם.

השר טען במסגרת ההליך כי עליו לבחון את התאמת המועמדים להרכב המלא של המועצה, וכי נפלו פגמים בהליכי בחירתם. לגבי החברים שכהונתם נועדה להתארך, העלה קרעי טענות הנוגעות למגבלת הכהונה ולצורך בגיוון ובהתחדשות. השר הדגיש במסגרת הדיון כי שקל שיקולים רלוונטיים בלבד.

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השופטים דחו את הנימוקים וקבעו כי שיקול הדעת של השר במינויים הללו מצומצם, לנוכח מנגנון המינוי שנקבע בחוק והחשיבות שבשמירה על עצמאות התאגיד. עוד נקבע כי אין הצדקה להמתין לבחירת כלל חברי המועצה, במיוחד כאשר משמעות ההמתנה היא שיתוקה של המועצה.

בעניינו של פרופ' בן ששון טען קרעי כי התבטאויותיו נגד מדיניות הממשלה והשתתפותו בהפגנות עלולות לפגוע באמון הציבור במועצה. השופט גרוסקופף דחה את הטענה, והזכיר כי החוק קובע שהשתתפות בהפגנה או הבעת עמדה פוליטית פומבית אינן נחשבות, כשלעצמן, לפעילות פוליטית הפוסלת מועמד.

גם הטענה לזיקה בין סבהט לשרה לשעבר פנינה תמנו-שטה נדחתה. השופט גרוסקופף כתב כי מדובר בטענה שלא הוצג לה ביסוס, והוסיף: "ניכר כי יותר משנימוק זה מטיל דופי במועמד, הוא מלמד על הלך רוח השר, ועל נטייתו להעלות מן הגורן ומן היקב טיעונים לפסילת כל מועמד שהובא לפניו".

אלא שגם לאחר ביצוע המינויים תכלול המועצה שישה חברים בלבד, בעוד שלצורך הפעלת סמכויותיה נדרשים לפחות שבעה. בשל כך, היא עדיין לא תוכל לבחור מנכ"ל או למנות ממלא מקום.

על רקע זה הורה בית המשפט העליון גם על הארכה זמנית של כהונת המנכ"ל גולן יוכפז, שאמורה להסתיים ב־6 בנובמבר. כהונתו תוארך עד 60 ימים מהמועד שבו יתקיימו במועצה התנאים המאפשרים לה לקבל החלטה על מינוי מנכ"ל.

בנוסף, חויב משרד התקשורת לשלם הוצאות בסך 30 אלף שקלים לעמותת "הצלחה" ו־20 אלף שקלים לתאגיד, מעבר להוצאות שנפסקו בפסק הדין החלקי.