רגעים ספורים לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות הקרובות, פרץ עימות חריף מחוץ לאולם הוועדה. העימות התפתח בין פעיל מפלגת ״אורות השחר״ לבין נציגי הרשימה המשותפת שיצאו מהדיון.

בתיעוד שצולם במקום נראה הפעיל קורא לעבר נציגי הרשימה: ״אתם לא תהיו בכנסת! פן תקראנה מלחמה ונוספו גם הם על שונאינו. אתם לא תהיו פה״.

בהמשך, כשעמד מול המצלמה, הסביר הפעיל את עמדתו: ״אנחנו הגענו הנה כדי שהם לא יגיעו לבחירות, כי אנחנו חייבים להבין. המשפט שפרעה אמר: 'פן תקראנה מלחמה ונוספו גם המה על שונאנו' – הם אויבנו!״.

הפעיל המשיך והוסיף: ״אלו שרוצים עכשיו להיבחר הם אויבים של עם ישראל והם רוצים להרוס את עם ישראל מבפנים, ואנחנו כאן באורות השחר דואגים שזה לא יקרה. למה? למען דם הילדים, יש לנו חוב לדם הנרצחים מהשביעי באוקטובר״. לדבריו, ״שכל עם ישראל יבוא ויעזור לנו – והם לא יהיו בכנסת, אנחנו נדאג לזה״.

יו״ר הרשימה המשותפת מגיב בחריפות

יו״ר הרשימה המשותפת ד״ר יוסף ג׳בארין תקף בשיחה עם את החלטת ועדת הבחירות. לדבריו, מדובר ב״החלטה מאוד קשה, שפוגעת אנושות בזכות לבחור ולהיבחר של הציבור הערבי״.

ג׳בארין הוסיף כי ״אין זה יכול להתקבל על הדעת שבמדינה שמגדירה את עצמה כמדינה דמוקרטית פוסלים בעצם את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי״.

יו״ר הרשימה המשותפת הבהיר כי ההחלטה תועבר לבית המשפט העליון, ואמר: ״אנחנו מקווים שבית המשפט העליון לא ייתן יד לרדיפה הגזענית הפשיסטית שהייתה היום בוועדת הבחירות״.

כזכור, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את הרשימה המשותפת ברוב של 18 מול 5. נציג אגודת ישראל עו״ד אברהם יוסטמן נמנע מהצבעה, ונציג דגל התורה אברהם וובר לא נכח בהצבעה. ההחלטה ונימוקיה יועברו לעיון בית המשפט העליון.