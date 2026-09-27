המקלט שהוקצה לבית המדרש בשכונת מקור ברוך ( צילום: באדיבות המצלם )

מחלוקת עירונית פרצה בירושלים סביב החלטת העירייה להקצות מקום תפילה קבוע לקהילה מקומית בשכונת מקור ברוך.

עיריית ירושלים החליטה להקצות את המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לקהילת "המניין המרכזי" בראשות הרב מרדכי דיין. ההקצאה באה לאחר תקופה ארוכה שבה נאלצו חברי הקהילה לנדוד בין מקומות תפילה ארעיים ולשכור מקומות זמניים. במקביל, קבעה העירייה כי "גלריית המקלט" שפעלה במבנה תועבר למקום חלופי ברחוב יפו פינת הטורים, במבנה ששימש בעבר את "המרכז לאמנויות המופע" ונותר ברובו ללא פעילות. אולם המהלך עורר את התנגדותו של סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות, עו"ד יוסי חביליו, הטוען כי אין לפנות את המרכז לאמנות המופע או לפגוע בפעילותו לטובת העברת הגלריה.

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בקהילת "המניין המרכזי" תקפו בחריפות את ההתנגדות להקצאה: "העירייה קיבלה החלטה עניינית ומתבקשת: להעמיד את המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת קהילה מקומית של תושבי השכונה, לאחר שנים שבהן נאלצנו לנדוד ולשכור מקומות תפילה. לכן תמוה מאוד מדוע נבחר לצאת נגד החלטה שנועדה לתת מענה לצורך אמיתי של תושבי השכונה. אנו מציעים להפסיק לעורר מחלוקות מיותרות במקום שבו יש מקום לכולם, ולזכור שגם לתושבי השכונה יש זכויות וצרכים בסיסיים".

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סגן ראש העיר ומחזיק תיק התרבות, עו"ד יוסי חביליו, השיב: "אין לי התנגדות להקצאת המקלט ברחוב יהודה המכבי 7 לטובת בית כנסת, אולם כפי שנקבע בוועדת ההקצאות ואושר במועצת העיר, יש להשאיר את גלריית המקלט במקום עד שיימצא לה מקום חלופי ראוי".

חביליו הוסיף: "אני מתנגד נחרצות לסגירת המרכז העירוני לאמנות המופע בטורים ולמסירת השטח לגלריית המקלט. המרכז משרת אמנים רבים והינו חשוב ביותר להשארת אמנים צעירים בירושלים. בכלל, אין לי בעיה עם בית הכנסת; לי חשוב המרכז לאמנות המופע בטורים ושלא ייגעו בו. שם יש אמנים חילונים, דתיים וערבים, וחשוב מאוד לשמור עליו. אני גם בעד גלריית המקלט, שיימצאו לה מקום ראוי אך לא על חשבון המרכז בטורים".