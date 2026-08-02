הזמר החב"די אלעזר ביטון משחרר סינגל חדש לעונת החתונות – בלדת חופה חסידית בשם 'מי אדיר'. לאחר סינגל הקיץ האחרון שזכה להצלחה, בוחר ביטון הפעם במסלול שונה לחלוטין: יצירה חסידית אותנטית המיועדת לרגעי החופה המרגשים. הסינגל מתאפיין בעיבוד תזמורתי עשיר ובסגנון קלאסי שמחבר בין דורות. במקום האנרגיה הגבוהה והקצב המהיר, בחר ביטון להעניק לקהל יצירה שנשענת על המסורת החסידית ומעניקה לרגע החופה את העומק הראוי לו. העיבוד המוקפד יוצר אווירה של ניגון חסידי מסורתי מלא רגש.

את העיבוד המוזיקלי ביצע חיימק'ה חדד, מעבד ותיק בעולם המוזיקה החסידית, שיצר עבור השיר מעטפת צלילית המשלבת מסורת עם תחכום מוזיקלי. חדד, שאחראי גם על ההפקה המוזיקלית, העניק לכל קטע בשיר את האופי המיוחד שלו. הלחן נכתב על ידי יוסף יצחק ביטון, ומקהלת ידידים העולמית משתתפת בביצוע ומוסיפה עומק רגשי. השילוב בין קולו של ביטון, העיבוד התזמורתי והמקהלה יוצר חוויית האזנה המתאימה במיוחד למעמדי חופה ולרגעים המרגשים בחיי בני הזוג הצעירים.

ביטון מסביר את הבחירה במסר אישי: "אחרי האנרגיות הגבוהות של השיר האחרון, הרגשתי רצון עמוק לחזור לנקודת המוצא – אל הרגש, אל הקדושה ואל הניגון החסידי האמיתי. עונת החתונות היא הזדמנות לשמח חתנים וכלות ברגע המרגש ביותר בחייהם. אני תפילה שהשיר הזה יכנס ללבבות ויציף דמעות של שמחה תחת כל חופה". דבריו משקפים הבנה של התפקיד המיוחד שיש למוזיקה במעמד החופה. בניגוד לסינגלים המיועדים לאירועים ולשמחות, 'מי אדיר' נבנה כיצירה שמתחברת לרגע הקדוש של החופה עצמה – כשהחתן והכלה עומדים תחת החופה והמשפחות מתרגשות.

את עיצוב העטיפה ביצעה דבורי כהן, שיצרה מראה ויזואלי המשלים את האופי הקלאסי של השיר. כל פרט בפרויקט – מהלחן ועד העיצוב הגרפי – נבחר בקפידה כדי להעניק לסינגל את האותנטיות והעומק. הסינגל זמין להאזנה ביוטיוב ובפלטפורמות המוזיקה, ומצטרף למגוון שירי החופה האיכותיים בעולם המוזיקה החסידית. ביטון, שהוכיח בעבר את יכולתו ליצור שירים קיציים, מוכיח כעת את יכולתו לגעת גם בנקודות העמוקות של הלב.