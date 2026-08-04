הזמר והיוצר אבי לרנר מפרסם השבוע סינגל חדש בשם 'היפלא' - יצירה חסידית המשלבת לחן סוחף עם מסר של אמונה שלמה בהשגחת השם יתברך. הסינגל מצטרף לשורת יצירותיו המוצלחות של לרנר, ביניהן 'ותהי שמחה', 'היום הגדול' ו'שיר קטן', שזכו להשמעות רבות בציבור החרדי.

בשונה מיצירות חסידיות רבות הנשענות על לחנים מלנכוליים, 'היפלא' מציע כיוון של שמחה ואמונה טהורה. השיר נועד להזכיר למאזין שגם כאשר הדרך נראית בלתי אפשרית - אין דבר העומד בפני רצונו של הקב"ה. הקו המוזיקלי הקצבי והסוחף הופך את היצירה למתאימה במיוחד לשמחות, לאירועים ולהאזנה יומיומית.

העיבוד וההפקה המוזיקלית של 'היפלא' בוצעו בידי איתמר שקדי, מעבד ומפיק מנוסה בעולם המוזיקה החסידית. שקדי, שעבד עם מיטב האמנים בתחום, העניק לסינגל מעטפת צלילית עשירה ומודרנית. הקלידים, התכנותים והסימפולים בוצעו אף הם על ידו, והוסיפו שכבות של עומק מוזיקלי ליצירה.

הגיטרות בוצעו על ידי אריאל אהרון, שהעניק לסינגל נופך מיוחד של חום ואותנטיות. המיקס והמאסטר בוצעו בידי עדי פרז, שהעניק ליצירה איזון מושלם בין כל האלמנטים המוזיקליים. העיצוב הגרפי של תמר נחמה משלים את החבילה המקצועית.

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את המילים והלחן יצר אבי לרנר בעצמו. לרנר, שהוכיח בעבר את יכולתו ליצור מוזיקה המדברת אל קהל רחב, מצליח גם הפעם לשלב טקסט משמעותי עם לחן קליט. המסר המרכזי של השיר - שהקב"ה יכול הכל גם כשהדרך נראית בלתי אפשרית - מתאים במיוחד לתקופה שבה אנו חיים.

מה שמייחד את 'היפלא' הוא המסר הפשוט והעמוק שהוא מעביר - אמונה שלמה בכוחו של הקב"ה. בתקופה של אתגרים וקשיים, השיר מזכיר שאין דבר העומד בפני הרצון האלוקי. הלחן הקצבי והסוחף מעניק למסר זה ביטוי מוזיקלי המחדיר תקווה ושמחה.

הסינגל זמין כבר כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף למגוון היצירות שלרנר הפיק בשנים האחרונות. עם ההפקה המקצועית של איתמר שקדי, הביצוע המרגש והמסר העמוק, 'היפלא' צפוי להצטרף לרשימת ההצלחות של אבי לרנר. עדכונים נוספים על פעילותו המוזיקלית יפורסמו בהמשך.