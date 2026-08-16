הזמר יהודה גרין משיק השבוע יצירה מוזיקלית חדשה המיועדת במיוחד לחודש אלול הקרב ובא. הסינגל "שובו אלי" משלב קצב אנרגטי עם מסר עמוק של תשובה ותקווה, ומציע גישה שונה מהמקובל לימים נוראים אלו.

בעוד שיצירות רבות לתקופה זו מדגישות את הרצינות והיראה של ימי הדין, בחר גרין בנתיב אחר. הלחן הקצבי מבטא את השמחה הגדולה הטמונה בידיעה שהקדוש ברוך הוא מזמין כל יהודי לשוב אליו, ושהדלת לתשובה פתוחה תמיד. המילים "שובו אלי" מזכירות את הקריאה הנצחית של הבורא לבניו, ומעבירות לא רק את עומק התקופה אלא גם את האפשרות והתקווה הגדולות שבה.

גרין, המוכר בסגנונו המוזיקלי החם והכן, יצר הן את הלחן והן את המילים, תוך שמירה על האיזון בין אנרגיה לבין נשמה.

הסינגל מצטרף לשורת יצירות מוזיקליות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה החסידית לקראת אלול. בדומה לסינגל "מרחם" של הזמר יענקי דסקל ולאלבום הפסנתר של מנדי פורטנוי, גם גרין מעניק לציבור יצירה המתאימה לאווירה המיוחדת של ימי הרחמים. כל אמן מביא את הגישה המוזיקלית המיוחדת לו - דסקל עם עוצמה ומקהלות, פורטנוי עם ספונטניות פסנתרנית, וגרין עם קצב ואנרגיה מרוממת.

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העיבוד המוזיקלי והמיקס של "שובו אלי" בוצעו בידי אברומי לונגר, שיצר צליל רענן ואיכותי. לונגר, שעבד עם אמנים שונים בתקופה האחרונה, העניק לשיר מעטפת מוזיקלית עשירה המשלבת מסורת עם חדשנות, והופך את היצירה לפסקול מתאים למסע הרוחני לקראת הימים הנוראים.

המקהלות הווקאליות בשיר בוצעו על ידי מיכאל ויינברגר, המוסיף שכבה עשירה ליצירה. השילוב בין קולו של גרין למקהלות יוצר חוויית האזנה מלאה המעבירה את המסר המרכזי - הקריאה לשוב אל הקדוש ברוך הוא בשמחה ובתקווה.

העיצוב הגרפי של הסינגל נוצר בידי יוסי צוויג, שתרם לחבילה הוויזואלית המלאה של הפרויקט. הפרטים השונים - מהעיבוד המוזיקלי ועד לעיצוב הגרפי - מעידים על תהליך יצירה מוקפד שמטרתו להעניק חוויה שלמה.

"שובו אלי" מצטרף לרשימה הארוכה של שירי אלול המלווים את הציבור החרדי בתקופה זו מדי שנה. בעוד שחלק מהאמנים בוחרים בגישה מדיטטיבית ורצינית יותר, בחר גרין בדרך של שמחה וקצב, תוך שמירה על המסר העמוק והמשמעותי של התקופה. הסינגל זמין כעת לציבור הרחב ומצטרף למסע המוזיקלי לקראת ראש השנה.