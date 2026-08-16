הזמר החסידי חיים גרין הוציא השבוע פרויקט מוזיקלי אישי ומרגש: מיני אלבום הנושא את השם "בר המצווה של שרולי", לכבוד שמחת בר המצווה של בנו. האלבום כולל שני שירים חדשים המשלבים תפילה ורוממות עם שמחה חסידית.

הפרויקט מצטרף למגמה שבה זמרים חרדים יוצרים יצירות מוזיקליות לכבוד אירועי משפחה. בדומה לזמר אריה שפילמן שהשיק לאחרונה סינגל לכבוד חתונת בנו, גם גרין בחר להנציח את הרגע המיוחד בדרך מוזיקלית שתישמר לדורות.

דואט מרגש של אב ובן

פרטים חדשים בחקירת יהלומי בבלי | 15.08.26 31

השיר המרכזי באלבום הוא "חיים ארוכים" - דואט של האב עם בנו שרולי, חתן בר המצווה. מילות השיר לקוחות מתפילת "ומשפע מצוות תפילין", שכל יהודי אומר בבוקר לפני עטיפת הטלית והנחת התפילין.

התפילה היא בקשה מהשם יתברך שקדושת מצוות התפילין תשפיע על האדם שפע של קדושה וטהרה. הניגון מבטא את משאלת האב ובנו לזכות לחיים ארוכים ומקודשים, מתוך מחשבות טהורות וחיבור להשם. המילים "משפע מצוות תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש ויניחנו לעבוד את השם כאשר עם לבבנו" מקבלות ביטוי מוזיקלי נוגע.

השיר כולל גם קטעים ביידיש המעניקים לו אותנטיות חסידית: "ווען איך לייג יעצט תפילין די ערשטע מאָל, בעט איך באַשעפער אַז אַלעמאָל איך זאל קענען די גאַנצע לעבן נאָר צו דיר שטרעבן". הדואט יוצר רגע של חיבור בין הדורות והעברת המסורת.

שיר חדש לסיום הפשטל

לאחר השיר המרומם הראשון, מציג גרין שיר קצבי - "על ישראל". השיר נועד לרגע המיוחד שבו הבן מסיים את הפשטל (דרשת בר המצווה) בפני הקהל.

באופן מסורתי, בסיום דברי התורה הקהל פורץ בשירת "וראה בנים לבניך". הפעם החליט גרין לחדש ולהעניק לרגע זה ניגון מקורי שהלחין במיוחד. השיר האנרגטי והמקפיץ נכתב עבור רגעים אלו של שמחה.

עם קצב סוחף ועיבוד תוסס, "על ישראל" מעלה את האנרגיה ומבטיח להפוך את סיום הדרשה להתפרצות של שמחה וריקודים. המילים "וראה בנים לבניך שלום על ישראל" מקבלות פנים חדשות.

פרטי ההפקה

את הלחנים יצר חיים גרין, והביצועים כוללים אותו ואת בנו שרולי. המיקס והמאסטרינג בוצעו על ידי המפיק המוזיקלי שרולי מנדלסון, ועיצוב העטיפה נעשה על ידי ברוך וואלדרסקי.

הפרויקט מצטרף למגמה בעולם המוזיקה החסידית שבה זמרים יוצרים תכנים מוזיקליים אישיים לאירועי משפחה. בדומה לפרויקטים של אריה שפילמן ואברהם טייב, גם גרין בחר להעניק לשמחה המשפחתית ביטוי מוזיקלי שישמר את הזיכרון ויעביר מסרים רוחניים.

המיני אלבום "בר המצווה של שרולי" משלב בין האישי לקהילתי, בין המסורתי לעכשווי, ובין שמחה לרגעי תפילה והתבוננות. זוהי מתנה מוזיקלית שתישאר עם המשפחה לדורות.