חגי ימיני בלחן קרליבך: 'הנשמה לך'

החזן חגי ימיני משיק השבוע סינגל מיוחד לקראת ימי הרחמים: ביצוע מרגש ללחנו הנודע של ר' שלמה קרליבך זצ"ל למילים 'הנשמה לך והגוף פועלך' מתפילת הסליחות. הלחן, שמלווה את ימיני זה שנים רבות עוד מימי הישיבה, עבר תהליך של התפתחות והתגבשות במשך כל השנים בהן שימש כחזן בבתי כנסת שונים בימי הרחמים והסליחות.

במהלך השנים התגבש לו אילתור מיוחד על הנוסח המקורי של ר' שלמה קרליבך זצ"ל - אילתור שהפך עם הזמן לחלק קבוע מהביצוע. כעת, לאחר שנים של התפתחות טבעית, הוא בחר להעניק לציבור את הגרסה המושלמת של הלחן, בתזמון מדויק לימי הרחמים והדין.

המילים 'הנשמה לך והגוף פועלך חוסה על עמלך' נלקחו מתפילת הסליחות, ומבטאות תחינה עמוקה לפני הקב"ה. הפסוק מזכיר לנו שהנשמה והגוף כאחד שייכים לבורא עולם, ומעורר אותנו לבקש רחמים על עמלנו בעולם הזה. הלחן של ר' שלמה קרליבך זצ"ל, הידוע ביכולתו לחדור ללב ולעורר רגשות עמוקים, זוכה כאן לביטוי מחודש דרך הביצוע המיוחד של ימיני.

הסינגל מצטרף לשורת יצירות שהושקו לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית, ביניהן 'מרחם' של יענקי דסקל ו'שובו אלי' של יהודה גרין. כל אחד מהאמנים מביא את גישתו המוזיקלית המיוחדת לימי הרחמים - ימיני עם החיבור העמוק ללחני קרליבך, דסקל עם העוצמה והמקהלות, וגרין עם הקצב והאנרגיה.