הזמר יעקב שוואקי משיק השבוע סינגל חדש המוקדש לחודש אלול הבעל"ט. היצירה, הנושאת את השם 'אלול', הולחנה על ידי איצי וולדנר והופקה בידי מאור שושן, ומיועדת ללוות את ציבור שומרי התורה והמצוות בימי הרחמים והסליחות המתקרבים.

הסינגל מתמקד במסר המרכזי של חודש אלול - תקופה מיוחדת שבה הקב"ה קרוב לעמו ישראל, כפי שמתואר במשל המפורסם על 'המלך בשדה'. בניגוד ליצירות רבות המדגישות את רצינות ימי הדין, בחר שוואקי בגישה המזכירה את ההזדמנות המיוחדת להתקרבות לבורא עולם. המילים מבוססות על הפסוק המוכר "אני לדודי ודודי לי", שראשי תיבותיו יוצרים את שם החודש - סימן לקשר ההדדי שבין הקב"ה לעם ישראל בתקופה זו.

איצי וולדנר, המלחין והיוצר המוכר בעולם המוזיקה החסידית, הוא שעמד מאחורי המילים והלחן של היצירה. וולדנר יצר ניגון המשלב עומק רוחני עם נגישות מוזיקלית, תוך העברת המסר על חודש אלול כזמן להשקטת המולת היומיום ולפתיחת הלב לקראת התקרבות להשי"ת.

הסינגל מצטרף לשורת יצירות שהושקו לאחרונה לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לסינגל 'מרחם' של הזמר יענקי דסקל וליצירה 'שובו אלי' של יהודה גרין, גם שוואקי בחר להעניק לקהל יצירה המתאימה לאווירה הרוחנית המיוחדת של התקופה. כל אחד מהזמרים מביא את הגישה המוזיקלית שלו לימי הרחמים, תוך שמירה על המסר הרוחני.

מאור שושן, המפיק והמעבד המבוקש בעולם המוזיקה החסידית, אחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית של הסינגל. שושן יצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת מסורת וחדשנות, תוך שמירה על צליל מלוטש המדגיש את המסר הרוחני מבלי לפגוע באותנטיות. ההפקה שומרת על איזון בין עומק לנגישות, ומדגישה את הכמיהה לימי הרחמים והסליחות.

חודש אלול הוא תקופה המיועדת לחשבון נפש ולהתקרבות להקב"ה. היצירה החדשה של שוואקי מזכירה שגם כאשר אדם מרגיש רחוק, הקב"ה נמצא בקרבת מקום ומצפה לצעד הראשון. המילים והלחן של וולדנר, יחד עם ההפקה של שושן, יוצרים יצירה המלווה את השומעים בדרך להתעוררות רוחנית ולהכנה לקראת הימים הנוראים.