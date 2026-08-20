הזמר מוישי פרסברגר משיק השבוע את הסינגל 'ענבי הגפן' בגרסה מלאה ומושקעת, לאחר שהקטע זכה לפופולריות רבה בשמחות ובקרב הציבור. הסינגל, שהחל דרכו כקטע קצר שהופץ ברשת, הפך במהרה למבוקש ביותר בעונת החתונות, והביקושים הרבים הובילו להחלטה להיכנס לאולפן ולהקליט גרסה שלמה עם עיבוד והפקה מקצועית.

בניגוד למקובל בעולם המוזיקה, שבו סינגלים מופקים באולפן ורק לאחר מכן מגיעים לקהל, 'ענבי הגפן' עבר מסלול שונה: הקטע זכה להצלחה בשטח, הפך למבוקש באירועים שונים, ורק בעקבות כך הוחלט להקליט גרסה מלאה. דרך זו מעידה על הקשר המיוחד שבין היוצר לקהלו, כאשר השיר נוצר מתוך צורך אמיתי של המאזינים.

"בכל שמחה שאני מגיע אליה, הקהל מבקש שוב ושוב את 'ענבי הגפן'", מספר פרסברגר. "ההחלטה להיכנס לאולפן ולהקליט גרסה שלמה הייתה בלתי נמנעת". הביקוש הרב מהשטח הוא שהוביל את הזמר להפוך את הקטע הקצר ליצירה מלאה ומושקעת, תוך שמירה על האופי המקורי שהפך אותו למוצלח.

את ההפקה המוזיקלית והעיבוד ביצע המפיק והמעבד יוחנן אורי, המוכר בעולם המוזיקה היהודית. אורי יצר עיבוד עשיר ומרגש המשלב מסורת וחדשנות, והעניק לסינגל אווירה מיוחדת המתאימה לשמחות. ההפקה שומרת על האיזון בין האנרגיה של הקטע המקורי לבין איכות צלילית גבוהה המתאימה לאירועים גדולים.

פרסברגר מעניק לסינגל משמעות מיוחדת: "השיר הזה מוקדש מכל הלב לכל הזוגות שכבר התחתנו ולכל החתנים והכלות שבדרך לחופה". הוא מוסיף ומאחל: "מאחל שיהיה תמיד 'דבר נאה ומתקבל', וניפגש בשמחות". ברכה זו מעניקה לסינגל משמעות נוספת מעבר למוזיקה - תפילה ואיחול לבניין בית נאמן בישראל.

הסינגל מצטרף ליצירות נוספות שהושקו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית. עונת החתונות היא תקופה מיוחדת בעולם המוזיקה החסידית, ו'ענבי הגפן' הצליח לעשות דרך ייחודית - מהקהל אל האולפן, ומהשמחות אל הגרסה הרשמית.

הסינגל זמין כעת בפלטפורמות הדיגיטליות ובערוץ היוטיוב הרשמי של פרסברגר. הקליפ הרשמי, שצולם במיוחד לסינגל, מציג את השמחה והאנרגיה המאפיינות את הקטע.