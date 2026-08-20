פרויקט 'הייליג & מוזיקליש' משיק השבוע את הסינגל 'ארשת' - יצירה מוזיקלית מרוממת המיועדת לימי הרחמים. הסינגל, שמגיע בתזמון מדויק לקראת ימי הסליחות, משלב ניגון מסורתי עם הפקה מוזיקלית עשירה ומרגשת.

בשונה מסינגלים רבים המוקלטים באולפן, נבחר לצילום 'ארשת' מיקום מיוחד: ההיכל המפואר של בית הכנסת המפורסם 'בית אל' שבבורו פארק, שם עתידות להתקיים תפילות הימים הנוראים. הצילום במקום ההיסטורי מעניק לסינגל אותנטיות ועומק רוחני, והשילוב בין הניגון הנוסטלגי, העיבוד המוקפד וההיכל המרשים יוצר חוויה של תפילה, געגוע והתעלות רוחנית.

את הביצוע מגישים הזמר שלום למר והמעבד והיוצר דודי קאליש, בליווי מקהלת 'ידידים'. קאליש, האחראי על העיבוד והניצוח המוזיקלי, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה ומרגשת המשלבת מסורת עם חדשנות מוזיקלית. העיבוד שומר על איזון עדין בין הנוסטלגיה של הניגון המקורי לבין הפקה מוזיקלית עכשווית ומשובחת.

הסינגל מצטרף ליצירות נוספות שהושקו לאחרונה לקראת ימי הרחמים. הניגון 'ארשת' נושא בחובו את הכמיהה לקרבת השם יתברך ואת הבקשה לרחמים - מסר המתאים במיוחד לתקופת ימי הסליחות והימים הנוראים. המילים והלחן מזמינים את השומע לרגע של התבוננות פנימית ותפילה כנה.