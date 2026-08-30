בימי אלול אלה, כאשר הלבבות נפתחים לקראת הימים הנוראים, הושק ביצוע מחודש ומרגש ללחן 'הנני העני ממעש'. הזמרים יהודה בורן ואהרלה שארף חברו יחדיו לביצוע חדש של הלחן המופלא, שיצא מתחת ידיו של המלחין הנודע הרשי וינברגר והונצח בביצועו המקורי של הזמר שולם למר. הגרסה החדשה מעניקה לניגון האהוב פרשנות עכשווית תוך שמירה על עומקו הרוחני.

שני הזמרים, הידועים ביכולת הביטוי הרגשית שלהם ובקולותיהם המיוחדים, יצרו שילוב הרמוני המתאים לאווירת התקופה. הקטע המוזיקלי הקצר נוגע ללב ומביא את מסר השיר - העמידה בענווה לפני הקב"ה - באופן מרגש ומחודש.

הלחן נוצר על ידי המלחין הרשי וינברגר, שיצירותיו מלוות דורות של יהודים והפכו לנכסי קלאסיקה במוזיקה היהודית. הביצוע המקורי של שולם למר הפך את 'הנני העני ממעש' לאחד הניגונים המוכרים והאהובים ביותר בימים הנוראים. הביצוע המחודש של בורן ושארף מעניק לו פרשנות רעננה, תוך שהוא משמר את המסר המרכזי של השיר - הכרת האדם בעניותו הרוחנית והעמידה בתפילה ובענווה לפני בורא עולם.