אמן הווקאל יונתן שטרן משיק השבוע שיר חדש בשיתוף עם חברו פינחס כהן, תחת השם 'שערי שמיים'. השיר משמש מחווה אישית לחתונתו הקרובה של כהן, ומשלב בין השמחה הפרטית לבין תפילה כללית למען כל מחפשי הזיווג.

התזמון של השחרור נושא משמעות מיוחדת: חתונתו של פינחס כהן ויום הולדתו ה-35 של יונתן שטרן חלים באותו מועד. צירוף נסיבות זה הפך את הדואט לביטוי של חברות, שמחה ותפילה משותפת. שטרן מסר כי הוא מאחל לפינחס ולכלתו שהקב"ה ישפיע עליהם מאוצרו הטוב שפע של ברכה, אהבה, שמחה וכל טוב, ושיזכו לבנות יחד בית נאמן בישראל.

הלחן נוצר על ידי פנחס ביכלר, והמילים לקוחות מתפילת הסליחות ומתפילת נעילה: 'שְׁעָרֶיךָ הֵם דּוֹפְקִים כַּעֲנִיִּים וְדַלִּים, צָקוּן לַחֲשָׁם קְשׁוֹב יָהּ שׁוֹכֵן מְעֻלִּים, כִּי-אַתָּה רַב סְלִיחוֹת וּבַעַל הָרַחֲמִים. שַׁעֲרֵי שָׁמַיִם פְּתַח. וְאוצָרְךָ הַטּוב לָנוּ תִפְתַּח'. הבחירה בנוסח תפילה זה מעניקה לשיר עומק רוחני, תוך שילוב של בקשה אישית עם תפילה כללית.

יונתן שטרן אחראי על העיבוד המוזיקלי, הקולות וההפקה, ויצר מעטפת צלילית עשירה. כמו כן, עיצוב העטיפה והקליפ מילים בוצעו אף הם על ידי שטרן, מה שמעניק לפרויקט אופי אישי ומלא. הביצוע המשותף של שני האמנים יוצר שילוב הרמוני מרגש.

המסר המרכזי של השיר נוגע בתפילה ובתקווה. ביום שמח זה, שני האמנים נושאים תפילה משותפת עבור כל מבקשי ומבקשות הזיווג, שהקב"ה יפתח את שערי השמיים ויזמן לכל אחד ואחת את הזיווג הראוי והטוב, במהרה ובשמחה. יונתן שטרן עצמו מצטרף לתפילה זו, כשהוא מייחל אף הוא לזכות בעזרת השם למצוא את הזיווג הראוי לו ולהקים בית נאמן בישראל.

הפרויקט מצטרף לשורת דואטים מרגשים שיצאו לאחרונה בעולם המוזיקה היהודית, כגון הדואט של דובי מייזלס ובנצי שטיין ב'הבן יקיר', והדואט של רפאל מלול וקובי ברומר ב'השקיפה'. השילוב בין שמחה אישית לתפילה כללית הופך את 'שערי שמיים' ליצירה מיוחדת הפונה אל כל אחד ואחת.