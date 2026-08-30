לכבוד ח"י באלול, יום הולדתם של מייסדי החסידות הבעל שם טוב ובעל התניא זצוק"ל, משחרר הזמר אברהם פריד ביצוע חי מיוחד של הניגון החב"די 'הנשמה יורדת'. הביצוע, שהוקלט במהלך מופעי 'צמאה' תשפ"ו, מציע מסע מוזיקלי עמוק אל תוך השאלה המרכזית: מה תכלית ירידת הנשמה לעולם הזה?

השחרור מגיע בעיצומו של חודש אלול, בעת שהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים. בניגוד לסינגלים רבים המשוחררים לקראת ימי הרחמים, הביצוע של פריד נולד מתוך רגעי שיא של מופעי 'צמאה', כאשר הקהל והזמר מתאחדים למסע רוחני משותף. העיבוד וההפקה המוזיקלית של נאור כרמי יצרו מעטפת צלילית עשירה ומרגשת המעניקה מקום לעומק הרוחני של הניגון. הבחירה לשחרר את הביצוע דווקא בימים אלה משקפת את הזמן שבו אנו עסוקים בנשמה, בסיכום שנתי רוחני ובהתקרבות להקב"ה.

הניגון החב"די 'הנשמה יורדת' עוסק בשאלה המרכזית של כל אדם: מה תכלית המסע? הנשמה מבקשת לשוב למקורה, ניצבת בפני אתגרים וניסיונות בגשמיות וברוחניות כאחד. היא מעדיפה לחזור למעלה ולהיות קרובה לבוראה. אולם ההבנה שהירידה, הקשיים והניסיונות נועדו למטרה ולצורך עלייה, מעניקה תחושה שהמאמץ כדאי. דווקא בתוך החיים הארציים, על הקשיים והנפילות שבהם, טמונה האפשרות לצמיחה ולעלייה גדולה יותר.

אברהם פריד כותב בנימה אישית: "חברים יקרים, ידעתם שהנשמה שלכם יודעת לצעוק מקצה העולם ועד סופו? זה קורה כשהקב"ה אומר לה: 'נשמה יקרה שלי, אני יודע שהכי טוב לך פה לידי, בעולם הרוחני והטהור. אבל יש לי משימה בשבילך: לרדת למטה, לתוך עולם גשמי ולתוך גוף של יהודי'. ואז ממעמקי הנשמה עולה הצעקה: 'למה?! מה היה חסר לי פה למעלה, ממש ליד כיסא הכבוד?!' והבורא מסביר לה: 'שם, בעולם הגשמי, יש אפשרות ללמוד תורה ולקיים מצוות. את תפיחי חיים באותו יהודי ועל ידי כך תהיה לך עלייה גבוהה הרבה יותר מאשר אם היית נשארת פה לצדי'. אז הנשמה עונה: 'אם כך, הירידה היא לצורך עלייה! כל זה שווה וכדאי!'"

הביצוע של פריד משתלב באלבום EP מיוחד של 'צמאה' המשוחרר בימים אלה לכבוד ח"י באלול. לצד ביצועו של פריד, כולל האלבום את השיר 'קול ביער' המיוחס לסבא משפולי מתלמידי הבעל שם טוב זצוק"ל, המבוצע על ידי דניאל וייס בנם של שמוליק ויהודית וייס הי"ד, וכן את הניגון 'ארשת שפתינו' מתוך תפילות הימים הנוראים, המבוצע ברגש על ידי רביב כנר. השילוב בין שלושת הביצועים יוצר מסע מוזיקלי שלם המתאים לאווירת התקופה.

המסר המרכזי של הניגון נוגע בנקודה עמוקה של תקווה ומשמעות. בימי הרחמים והסליחות, כאשר אנו עסוקים בנשמה ובסיכום שנתי רוחני, הניגון מזכיר לנו שכל הקשיים, הניסיונות והנפילות שאנו עוברים בחיים הארציים - כולם חלק מתכנית גדולה יותר. הירידה היא לצורך עלייה, והמאמץ שאנו משקיעים בעולם הזה הוא בדיוק מה שמעניק לנשמה את האפשרות לצמוח ולהתעלות. זהו מסר של תקווה ואמונה המתאים במיוחד לימי הרחמים, כשאנו מתכוננים לעמוד לפני בורא עולם.

הפרויקט של 'צמאה' לח"י באלול מצטרף לשורה ארוכה של יוזמות מוזיקליות המשוחררות בימים אלה. בשבועות האחרונים ראינו סינגל חדש של הרב שמואל טולידאנו על פי ספר 'מסילת ישרים', דואט מרגש של רפאל מלול וקובי ברומר, ועוד פרויקטים רבים שנולדו מתוך הכיסופים לימי הרחמים. כל אחד מהם מציע זווית שונה על אותו מסר מרכזי - התקרבות לבורא, חשבון נפש ותקווה לשנה טובה.

הביצוע של אברהם פריד ל'הנשמה יורדת' מזכיר לנו שגם כאשר הדרך קשה, גם כשהניסיונות מתגברים והנפילות מצטברות - הכול חלק מתכנית גדולה יותר. הנשמה יודעת לאן היא הולכת, והיא מבינה שהירידה לעולם הזה היא בדיוק מה שיאפשר לה להגיע לגבהים שלא היו אפשריים אחרת. זהו מסר שכל אחד מאיתנו יכול לקחת איתו לימי הדין והרחמים הקרבים ובאים.