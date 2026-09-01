הזמר מוישי באדנסקי והקלידן לייזר ברנדמרק הוציאו לאור את הפרק השני בסדרת 'אלול זינג' - עיבוד מחודש לשיר 'תפן אלינו' מלחנו של פינחס ביכלר. הביצוע החדש מגיע בעיצומם של ימי אלול, כאשר קהל השומעים מחפש ביטויים מוזיקליים המתאימים לאווירת התקופה.

השיר, שמילותיו מבטאות תפילה לבורא עולם שיפנה אלינו ברחמים וישמע את תפילותינו בפתחה של שנה חדשה, נבחר במיוחד לתקופה זו. הלחן המקורי של ביכלר בוצע בעבר על ידי זאנוויל ויינברגר, והביצוע הנוכחי מעניק לו פרשנות חדשה תוך שמירה על המסר הרוחני המקורי.

העיבוד המוזיקלי של השיר נעשה בידי לייזר ברנדמרק ויונתן בלוי, שיצרו מעטפת צלילית המשלבת אלמנטים מסורתיים עם נגיעה עכשווית. קולו של באדנסקי, בליווי נגינתו של ברנדמרק, מעניקים לשיר אופי מיוחד המתאים לימי הרחמים והסליחות.

ההפקה המוזיקלית והמיקס בוצעו על ידי יונתן בלוי. הקליפ המלווה צולם בידי דוד אוריאן, הבימוי והעריכה נעשו על ידי הרשי סגל, עיצוב העטיפה בוצע על ידי אוליגרף, וההנפשה נוצרה בידי שניאור אייזנבאך.

הפרק השני של 'אלול זינג' ממשיך את הסדרה שהחלה קודם לכן, במטרה להעניק לציבור שירים מתאימים לימי הרחמים. הסדרה, שנועדה להביא מוזיקה איכותית לתקופת אלול, זוכה לקבלת פנים חיובית מצד הציבור.

הביצוע של 'תפן אלינו' מצטרף למגוון שירים המלווים את הציבור בתקופה זו של השנה, כאשר עם ישראל מתכונן לקראת הימים הנוראים. השיר משמש כביטוי מוזיקלי לתפילות ולכיסופים המאפיינים את חודש אלול.