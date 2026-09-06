לחנים מסוימים ממתינים לרגע המתאים. כעת, 25 שנה לאחר שהולחן על ידי שמואל גלבר, יוצא השיר "שמע קולנו" לאור דווקא בימי חודש אלול, תקופה של תפילה ותשובה.

הלחן נוצר לפני כרבע מאה, בתקופה משמעותית בחייו של גלבר, ונושא עמו את האופי המיוחד של המוזיקה החסידית המסורתית - מנגינה נוגעת ללב, פשטות ועומק רוחני, ללא צורך בהפקה מורכבת.

לקראת היציאה המחודשת, מצטרף לביצוע הזמר אבי אילסון, חתנו של שמואל גלבר, המעניק לשיר את קולו ואת הרגש המוכר שלו. העיבוד וההפקה המוזיקלית נעשו בידי שמואל גלבר ונהוראי גלבר.

מילות השיר שאובות מן המקורות, ובמרכזן תפילת "שמע קולנו" - תחינה שהקב"ה ישמע את תפילותינו ואת משאלות ליבנו. הבחירה להוציא את השיר דווקא בחודש אלול מעניקה לו משמעות נוספת והופכת את הלחן שנוצר לפני 25 שנה לרלוונטי במיוחד לימים אלה.