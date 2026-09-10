בתקופה פורייה במוזיקה היהודית, כשעולם הזמר מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, משיק הפרויקט של גולדין את השיר ה-20 שלו – 'בסוד עמי', יצירה המבוססת על דברי הנביא יחזקאל. השיר נוצר בשיתוף פעולה עם היוצרים יוסף נטיב ונתנאל ישראל, והוא ממשיך בקו של הפרויקט לחפש שירי חום ואהבה ורגש בתוך התנ"ך.

רות גולדין, שעומדת מאחורי הפרויקט, מסרה כי המטרה היא למצוא את הפנינים הרגשיות בתוך הכתובים. 'הפרויקט של גולדין מחפש שירי חום ואהבה ורגש בתוך התנ"ך', היא הבהירה. הפעם נבחרו פסוקים מספר יחזקאל, המדברים על קיבוץ גלויות, טהרה רוחנית, ולב אחד שהקב"ה נותן לעמו.

המילים לשיר נלקחו מפרקים שונים בספר יחזקאל – יא, יז-כג; יג, ט; יח, לא-לב; כ, לד-לט; לד, יא; לו, כד-כט. הפסוקים מתארים את ההבטחה האלוקית: 'קיבצתי אֶתְכֶם מִן־הָעַמִּים, וְאָסַפְתִּי אֶתְכֶם מִן־הָאֲרָצוֹת... וְנָתַתִּי לָכֶם אֶת־אַדְמַת יִשְׂרָאֵל'. השיר ממשיך עם המסר המרכזי: 'וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב אֶחָד לֵב בָּשׂר, וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם'.

יוסף נטיב, המוזיקאי הכשרוני, עומד בראש העיבודים המוזיקליים והשירה בפרויקט. נטיב, הידוע בכישרונו בתחומי המוזיקה השונים, מעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. לצדו הצטרף הזמר היוצר נתנאל ישראל, שמוסיף לשיר שכבה נוספת של עומק וגיוון.

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הפרויקט כולו – סידור המילים לשיר, הלחן וצילום הקליפ – בוצע על ידי רות גולדין עצמה. זהו שיר מספר 20 בפרויקט המתמשך, שכל אחד מהשירים בו מביא זווית אחרת על הכתובים המקראיים. הבחירה להתמקד בפסוקים מיחזקאל משקפת את הרצון להעביר מסר של תקווה וחידוש רוחני.

השיר מסתיים במילים המרכזיות 'בְּסוֹד עַמִּי' – ביטוי שחוזר ומדגיש את הקשר העמוק בין העם לבוראו. הפזמון חוזר על ההבטחה: 'לְמַעַן בְּחֻקֹּתַי יֵלֵכוּ, וְאֶת־מִשְׁפָּטַי יִשְׁמְרוּ וְעָשׂוּ אֹתָם וְהָיוּ־לִי לְעָם, וַאֲנִי אֶהְיֶה לָהֶם לֵאלֹקים'.

הפרויקט מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בתקופה האחרונה. בימים האחרונים השיקו זמרים שונים סינגלים חדשים לקראת הימים הנוראים, כשכל אחד מביא את המסר שלו בדרכו הייחודית. הפרויקט של גולדין בולט בבחירה להתמקד דווקא בפסוקים מהנביאים, ולא רק בתפילות המסורתיות של התקופה.

רות גולדין סיימה את המסר שלה באיחולים לקהל: 'שנה טובה וחג שמח לכולם'.