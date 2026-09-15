עטיפת הסינגל 'קדיש'

הזמר והיוצר ארי פרייזר משיק סינגל חדש ויוצא דופן: 'קדיש' - תפילה מהמרכזיות והמרגשות ביותר ביהדות, בלחן מקורי ובעיבוד קלאבי-אלקטרוני עכשווי. הפרויקט המיוחד, שנוצר בשיתוף המפיק המוזיקלי חגי מזרחי, מביא מסע שהתחיל בקהילה קטנה באמריקה ומסתיים בחזון להנגשת התפילה לקהל רחב.

הסיפור מאחורי היצירה החל כאשר פרייזר עבר להתפלל במרכז קהילתי יהודי בארצות הברית, שם בקושי התאספו עשרה אנשים למניין בכל שבת. פרייזר החל לעבור לפני התיבה כשליח ציבור, שילב הרמוניות ושירה, ובהדרגה המקום צמח והתרחב עד שהפך לקהילה שוקקת של כמאתיים איש מדי שבת. במסגרת 'מקהלת החווה' שנוצרה שם, ביקש בעל המקום לקחת ניגון בוכרי עתיק ומעורר השראה - כזה ששר יהודי מבוכרה באחת משיחותיו של הרבי מליובאוויטש והרבי נהנה ממנו מאוד - ולהלביש אותו על מילות הקדיש. פרייזר פירק את המנגינה, התאים אותה לתפילה, והביצוע הפך ללהיט סוחף בתפילות השבת.

ארי פרייזר - קדיש מוזיקה 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

התפנית שהובילה להקלטת השיר הגיעה מבחור ישראלי צעיר שאינו שומר מצוות, אשר איבד את אחד מהוריו. הבחור שיתף בכאב שרבים בני דורו אינם יודעים כלל כיצד לקרוא או לבטא את הקדיש, וכי מנגינה קליטה ועכשווית יכולה לעזור להם להתחבר ולומר קדיש על הוריהם. פרייזר, שאביו יבדל לחיים ארוכים, פנה אליו להתייעצות ושיתף אותו ברעיון. האב העניק לו את ברכתו ואמר: 'ברכה והצלחה, תעשה את זה. זה דבר חשוב מאוד, אנשים צריכים להכיר את התפילה הזאת'.

במקום ללכת על בלדה שקטה ונוגה, פרייזר ומזרחי בחרו בכיוון שונה - הפקה אלקטרונית קצבית המתאימה לרחבות ריקודים. הבחירה מגיעה לאחר ההצלחה הבינלאומית של שירו הקודם 'שמע ישראל', שזכה למעל 150 אלף הורדות ברחבי העולם - עשרות אלפים מתוכן באירופה, סין ויפן - דווקא בזכות הסגנון הקצבי שלו.

פרייזר מאמין שאנשים מקבלים את הקדושה במקום שהם הכי פחות מצפים לה, ומסביר כי הקדיש הוא תפילה שכל אדם כנראה יצטרך לפגוש במהלך חייו. המטרה של השיר החדש ברורה: להטמיע את התפילה בראש של כל יהודי, להפיג את החשש ממנה, להראות את הצד הנעים שבה ולעורר את הסקרנות ללמוד אותה.

הלחן והעיבוד המוזיקלי של 'קדיש' בוצעו על ידי ארי פרייזר וחגי מזרחי, שהעניקו לשיר מעטפת צלילית עכשווית תוך שמירה על העומק הרוחני של התפילה. הפרויקט מייצג ניסיון ייחודי לגשר בין מסורת עתיקה לבין מוזיקה עכשווית, ולהנגיש את אחת התפילות המרכזיות ביהדות לקהל רחב ככל האפשר.