יו"ר מפלגת "ביחד" וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

תחזית פוליטית דרמטית הושמעה היום (ראשון) בריאיון בתקשורת הכללית: האסטרטג הפוליטי ומנהל הקמפיינים נבו כהן העריך כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עשוי לפרוש כליל מהמרוץ הפוליטי, על רקע המשך צניחת מפלגת 'ביחד' בסקרים והעלייה המתמדת של מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט.

"התרחיש הסביר הוא שאנחנו נראה את המשך ההתרסקות של בנט לפיד, ואז יתחיל הדיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי", מסר כהן בריאיון. כשהעיתונאי יותם זמרי העיר כי מדובר בירידה של בנט בעיקר, שכן לפיד כבר היה בחד ספרתי בעבר, הסכים כהן והוסיף: "זה נכון. בשבועיים הקרובים יתחיל דיבור מתי הם מגיעים לחד ספרתי ביחד". "אין סיבה שאיזנקוט ייקח אותו כמס' 2" בסיום דבריו הטיל כהן את הפצצה הפוליטית האמיתית: "ואז הנחת היסוד שלי, תקשיבו טוב: שנפתלי בנט פורש לגמרי. אין שום סיבה שאיזנקוט ייקח אותו כמס' 2". התחזית מתבססת על הנחה שבמסגרת ניסיונות ליצור חיבורים פוליטיים בגוש המרכז-שמאל, איזנקוט לא יראה ערך בשיתוף פעולה עם בנט במיקום בכיר ברשימה המאוחדת. "רק התחלנו": ח"כ טור-פז מפרט את התוכניות לקדנציה הבאה דוד קליין | 23.06.26 3 המפכ"ל מגבה את אלימות השוטרים: "נדרשה פעולה משמעותית" - זעם בציבור משה כץ | 23.06.26 1 דברי כהן מגיעים על רקע סקרים שפורסמו לאחרונה ומצביעים על מגמת צלילה מתמשכת של 'ביחד'. על פי סקר חדשות 13 שפורסם השבוע, הליכוד מובילה עם 23 מנדטים, מפלגת 'ישר!' של איזנקוט זוכה ב-20 מנדטים, בעוד 'ביחד' צונחת ל-15 מנדטים בלבד. בסקר של כאן החדשות, המצב דומה: הליכוד עם 24 מנדטים, 'ישר!' עם 20, ו'ביחד' עם 17 מנדטים.

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הפער הולך ומתרחב

הנתונים מעידים על פער הולך ומתרחב בין איזנקוט לבין בנט ולפיד. בחלק מהסקרים, הפער הגיע לשלושה מנדטים ויותר, כאשר במקרה אחד מפלגת 'הדמוקרטים' של יאיר גולן הגיעה למרחק של מנדט אחד בלבד מ'ביחד'. במקרה של איחוד פוליטי תחת הנהגתו של איזנקוט, מפלגתו עשויה לזנק ל-37 מנדטים, מה שמחזק את הערכתו של כהן לגבי מיקומו של בנט במפה הפוליטית.

כהן ציין בריאיון כי המצב הנוכחי כבר מציב את בנט ולפיד בנקודת פתיחה נמוכה במיוחד: "דרך אגב, הם בחד ספרתי עכשיו. כל אחד מהם בנפרד הוא כבר בחד ספרתי". הערכה זו מתייחסת לתרחיש שבו כל אחד מהשניים היה מתמודד בנפרד, ומצביעה על חולשה מובנית במיצוב הפוליטי של שני המנהיגים.

ניסיונות חיבור שנתקלים בקשיים

התחזית של כהן מצטרפת למגמה כללית של חוסר ודאות בגוש המרכז-שמאל, כאשר ניסיונות ליצור חיבורים פוליטיים נתקלים בקשיים. כך למשל, שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מנהלת מגעים עם אביגדור ליברמן לבחינת ריצה משותפת, על רקע נתק סופי מבנט לאחר החיבור שלו עם לפיד.

בנט עצמו ממשיך לפעול לחיזוק מפלגתו, והודיע לאחרונה על הצטרפות רס״ן במיל׳ שחר ורון, ממובילי המאבק בלומדי התורה בשנים האחרונות, לשורות 'ביחד'. עם זאת, התחזית של כהן מעלה סימני שאלה רציניים לגבי עתידו הפוליטי של ראש הממשלה לשעבר, במיוחד לאור המגמות המשתקפות מהסקרים והקשיים ביצירת בלוק אלטרנטיבי אמיתי.