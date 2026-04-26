בנט ולפיד מאחדים מפלגות: 'ביחד' בראשות בנט

ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, הכריזו היום (ראשון) על מהלך פוליטי דרמטי: איחוד מפלגת 'יש עתיד' ומפלגת 'בנט 2026' למפלגה מאוחדת אחת תחת השם 'ביחד', בראשות בנט. ההסכם נחתם במוצאי שבת, ולפי אתר ההימורים פולימרקט מעניק לבנט יתרון של 10% על פני ראש הממשלה בנימין נתניהו בשאלה מי ירכיב את הממשלה הבאה.
על פי ההודעה הרשמית, המהלך נועד "להביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות". דברים אלו מגיעים על רקע המתיחויות הפנימיות בגוש האופוזיציה שהתגלו בשבועות האחרונים, כאשר מנהיגי המחנה השונים התקוטטו ביניהם בפומבי.
ההסכם בין השניים נבנה במתכונת גמישה, מתוך כוונה לאפשר גם לח"כ גדי איזנקוט להצטרף למהלך בשלב מאוחר יותר ולחזק את הרשימה המאוחדת.
ההכרזה הרשמית אל מול המצלמות תתקיים היום בשעה 20:10 בהרצליה, במסיבת עיתונאים מיוחדת בה יכריזו השניים על המשך דרכם הפוליטית.
הליכוד והציונות הדתית: "ברית עם מנסור עבאס"
בליכוד ובציונות הדתית מיהרו להגיב בחריפות לאיחוד. "גם ביחד זה ברור - הנהג הוא מנסור", נמסר מהליכוד. "לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו. בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור".
השרה מאי גולן תקפה בחריפות: "הצלילה בסקרים עשתה את שלה ובנט ולפיד חוזרים למודל העסקי היחיד שהם מכירים: 'הרשימה המשותפת'". לדבריה, "אחרי הסטארט-אפ המוצלח של החלטה 550 - מסלול ישיר מהקופה הציבורית לארגוני פשיעה תמורת אצבעות איסלמיות - ברית הדחויים מתחדשת עם תיאבון של קרוקודיל ו-0 פיקוח".
חברת הקבינט שרת החדשנות גילה גמליאל ציינה: "לאחר שנכשל בנסיון להונות פעם שניה את בוחרי הימין איש השמאל בנט מתאחד. שהשמאל יחלק את קולותיו כראות עיניו". שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף: "ככה זה כשאין אידיאולוגיה ואין שום אג'נדה. לא ימין ולא שמאל. בנט כאילו ימין ולפיד כאילו שמאל - וביחד הם מנסים לעבור את אחוז החסימה".
בצלאל סמוטריץ' הגיב בקצרה: "אינני מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס". יו"ר הועדה לזכויות הילד, ח"כ קטי שטרית, טענה: "ברית האחים שסללה את דרכה לשלטון על ידי הונאה ושקרים - חוזרת. הציבור חכם מכך. מפלגה שהודבקה באופן מלאכותי, מנסה לכסות על העובדה שאין אג'נדה סדורה".
גנץ, איזנקוט וליברמן מברכים
בגוש האופוזיציה התקבל האיחוד בברכות זהירות. יו"ר כחול לבן בני גנץ מסר: "מברך על החיבור בין נפתלי בנט ויאיר לפיד. אבל החיבור האמיתי שמדינת ישראל צריכה הוא בין חלקי העם - בלי חרמות ובלי שנאה. את זה תבטיח רק ממשלת אחדות ציונית רחבה, שתבודד את הקיצוניים ותצעיד את ישראל קדימה".
הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט שוחח עם בנט ובירך אותו. "המטרה לנצח בבחירות הקריטיות שלפנינו היא מטרה משותפת", ציין איזנקוט. "רואה בנפתלי בנט ויאיר לפיד שותפים ואמשיך לעשות באחריות ובתבונה את הדבר הנכון להשגת הנצחון והשינוי הנדרש למדינת ישראל".
יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים עקץ את לפיד ובנט: "מאחלים בהצלחה לנפתלי בנט ויאיר לפיד באיחוד הרשימות. קוראים לאנשי ימין שהתלבטו עד היום ומתנגדים לממשלה להצטרף למפלגת המילואימניקים".
אביגדור ליברמן הצהיר: "אני מברך על האיחוד ומאחל בהצלחה. צריך לזכור שהמטרה היא להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר". יו"ר הדמוקרטים, האלוף (במיל') יאיר גולן, כתב: "אני מברך על כל איחוד בגוש", אך הזדרז לציין כי "מפלגת הדמוקרטים תהווה את עמוד השדרה הדמוקרטי והליברלי האיתן בממשלה הבאה".
