בנט ולפיד מאחדים מפלגות: 'ביחד' בראשות בנט

ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, הכריזו היום (ראשון) על מהלך פוליטי דרמטי: איחוד מפלגת 'יש עתיד' ומפלגת 'בנט 2026' למפלגה מאוחדת אחת תחת השם 'ביחד', בראשות בנט. ההסכם נחתם במוצאי שבת, ולפי אתר ההימורים פולימרקט מעניק לבנט יתרון של 10% על פני ראש הממשלה בנימין נתניהו בשאלה מי ירכיב את הממשלה הבאה.

על פי ההודעה הרשמית, המהלך נועד "להביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות". דברים אלו מגיעים על רקע המתיחויות הפנימיות בגוש האופוזיציה שהתגלו בשבועות האחרונים, כאשר מנהיגי המחנה השונים התקוטטו ביניהם בפומבי.

ההסכם בין השניים נבנה במתכונת גמישה, מתוך כוונה לאפשר גם לח"כ גדי איזנקוט להצטרף למהלך בשלב מאוחר יותר ולחזק את הרשימה המאוחדת.

ההכרזה הרשמית אל מול המצלמות תתקיים היום בשעה 20:10 בהרצליה, במסיבת עיתונאים מיוחדת בה יכריזו השניים על המשך דרכם הפוליטית.

הליכוד והציונות הדתית: "ברית עם מנסור עבאס"

בליכוד ובציונות הדתית מיהרו להגיב בחריפות לאיחוד. "גם ביחד זה ברור - הנהג הוא מנסור", נמסר מהליכוד. "לא משנה איך השמאל מחלק את הקולות שלו. בכל מקרה בנט ולפיד ילכו שוב עם ברית האחים המוסלמים תומכי הטרור".

השרה מאי גולן תקפה בחריפות: "הצלילה בסקרים עשתה את שלה ובנט ולפיד חוזרים למודל העסקי היחיד שהם מכירים: 'הרשימה המשותפת'". לדבריה, "אחרי הסטארט-אפ המוצלח של החלטה 550 - מסלול ישיר מהקופה הציבורית לארגוני פשיעה תמורת אצבעות איסלמיות - ברית הדחויים מתחדשת עם תיאבון של קרוקודיל ו-0 פיקוח".

חברת הקבינט שרת החדשנות גילה גמליאל ציינה: "לאחר שנכשל בנסיון להונות פעם שניה את בוחרי הימין איש השמאל בנט מתאחד. שהשמאל יחלק את קולותיו כראות עיניו". שר התרבות והספורט מיקי זוהר הוסיף: "ככה זה כשאין אידיאולוגיה ואין שום אג'נדה. לא ימין ולא שמאל. בנט כאילו ימין ולפיד כאילו שמאל - וביחד הם מנסים לעבור את אחוז החסימה".