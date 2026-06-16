למרות הירידה בסקרים: זו המצטרפת החדשה לרשימה של בנט

למרות הירידה החדה בסקרים והמתיחות הפנימית הגוברת במפלגת ביחד, נפתלי בנט לא מתייאש. יו"ר המפלגה הודיע היום (שלישי) על הצטרפותה של מיכל נגרי, מנכ"לית עיריית רעננה לשעבר, לשורות המפלגה - מהלך שמנסה להציג תמונה של חיזוק וצמיחה בתקופה מורכבת.

"אני גאה לבשר שמיכל נגרי מצטרפת היום לנבחרת הטובה בישראל", כתב בנט בהודעתו. "מיכל היא משרתת ציבור במובן הכי עמוק של המושג. היא צמחה מהשטח, ממערכת החינוך - והגיעה עד לקדנציה רבת הישגים כמנכ"לית עיריית רעננה".

מי היא מיכל נגרי?

נגרי, בת ירושלים, החלה את דרכה המקצועית בתחום החינוך וניהול בתי ספר. במשך שנים רבות שימשה בתפקידי ניהול בכירים במערכת החינוך, כולל ניהול חטיבות ביניים בהרצליה, כפר סבא וכוכב יאיר. בשנת 2006 עברה למגזר המוניציפלי וכיהנה כסמנכ"לית וראש מינהל החינוך בעיריית רעננה.

בשנת 2013 מונתה למנכ"לית עיריית רעננה, והפכה לאישה הראשונה שכיהנה בתפקיד זה. במהלך שש שנות כהונתה ניהלה תקציב של כמיליארד שקלים, 30 מנהלים בכירים ו-2,500 עובדי רשות. בתקופתה הובילה העיר להישגים משמעותיים בתחומי החינוך, השירות לאוכלוסיות מיוחדות והפיתוח הכלכלי, וזכתה במספר פרסים ארציים.

"את מיכל ופועלה הכרתי עוד כשכיהנתי כשר החינוך והיא כיהנה כמנכ"לית האגדית של עיריית רעננה", הוסיף בנט. "פגשתי מנהלת-על מקצוענית שמצליחה בו זמנית גם להיות בולדוזרית ולהזיז הרים, וגם לראות כל אזרח בגובה העיניים".

החיבור האישי: אם שכולה לגיבור

החיבור האישי בין בנט לנגרי התעצם לטענתו בעקבות השבעה באוקטובר. בנה של נגרי, רב סרן רועי נגרי ז"ל, מפקד צוות ביחידת הלוט"ר, הקפיץ את עצמו ואת צוותו לקיבוץ בארי ללא פקודה רשמית. הוא עבר מבית לבית תחת אש, חילץ אזרחים מתוך התופת, ונפל בקרב תוך כדי שהוא מציל חיים.

"כשהגעתי לביתם של מיכל ושמוליק לנחם אותם על נפילת בנם הגיבור, הבנתי מאיפה הוא שאב את הערכים שלו", כתב בנט. "נחשפתי לעוצמה של מיכל, לנחישות שלה ולאהבה העמוקה שלה למדינה שלנו".

מאז אותו יום נורא, הפכה נגרי לאחת הדמויות המרכזיות במאבק משפחות השכולות נגד חוק הפטור מגיוס. היא חברה בפורום "מתגייסים לאחדות" ומתבטאת רבות בשיח הציבורי בזכות שירות משמעותי לכל חלקי החברה הישראלית.

על רקע משבר פנימי

ההודעה על הצטרפותה של נגרי מגיעה בתקופה מורכבת עבור מפלגת ביחד. כפי שדווח בבבלי, מתיחות עזה שוררת בהנהגת קמפיין הבחירות, כאשר גורם בכיר במטה הצהיר כי "אנו מתמודדים עם שני 'פיגועים' בקמפיין - הראשון הוא יאיר לפיד, והשני הוא ליאור חורב".

יתרה מכך, אמש דווח בחדשות 13 כי בנט בחן בימים האחרונים את האפשרות לפרק את השותפות הפוליטית עם לפיד, על רקע הקשיים בסקרים והאשמות שלפיד לא עומד בהתחייבויותיו בנוגע לעבודת השטח. בנט ולפיד מיהרו להכחיש את הדיווחים, כאשר לפיד תקף את מה שכינה "מכונת הרעל" שמפיצה "פייק-ניוז".

"המקצועיות, הניסיון והערכים שלה הם בדיוק מה שאנחנו צריכים כדי לבנות מחדש את ישראל", סיכם בנט את הודעתו. "ברוכה הבאה מיכל. בקרוב כל עם ישראל יזכה בך בהנהגת המדינה".