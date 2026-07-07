סערה פוליטית ומשפטית פרצה היום (שלישי) בקואליציה בעקבות הודעה של בית המשפט העליון בעתירות נגד מינויים ברשות השנייה. ראשי מפלגות, שרים וחברי כנסת תקפו בחריפות יוצאת דופן את פסק הדין, שכלל אזהרה לעובדי ציבור כי הם עלולים להיחשף לתביעות אישיות אם יצייתו להנחיות הדרג הנבחר בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי.

בהחלטתם, שופטי בג"ץ בהרכב של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, הבהירו כי אי ציות של רשויות המדינה להחלטות שיפוטיות פוגע בשלטון החוק. השופטים אף הזהירו מפני "זרעי פורענות ואנרכיה", וציינו כי במקרים המתאימים, פעולה של עובד ציבור בניגוד להחלטה שיפוטית עלולה להביא לכך שהחסינות האישית תוסר ממנו.

בקואליציה האשימו את השופטים בניסיון להלך אימים על פקידי הממשלה ולשתק את יכולת המשילות של הנציגים הנבחרים.

"המאפייה המשפטית עברה לסחיטה באיומים"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב בטון חריף במיוחד והשווה את סגנון פסק הדין להתנהלות של ארגוני פשיעה. "המאפייה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות", תקף השר.

סמוטריץ' תהה בציניות: "מה השלב הבא? מעטפות עם קליעים למשרדי הממשלה? ראש של סוס במיטה? בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור?". השר הוסיף כי "סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. איש אינו מעל החוק, גם לא השופט יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. גם את הפרוטקשן הזה ננצח – בקלפי".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הצטרף למתקפה וביקש לחזק את עובדי המדינה. "אני מחזק הבוקר את עובדי הציבור המסורים אל מול האיומים שמשגרים אליהם יצחק עמית וחבריו", מסר בן גביר. "המסר לשופטים הבוקר הוא ברור מאוד: בדמוקרטיה עובדי ציבור כפופים לנבחרי הציבור, בהתאם לחוק. לי ולחבריי בממשלה אין שום כוונה להירתע מהם. אם שופטי בג"ץ לא מרוצים מהמדיניות שלנו, הם מוזמנים להתמודד בקלפי".

קריאה לאי-ציות וציטוט מחז"ל

סגן השר אלמוג כהן החריף את הטון וקרא לממשלה להפסיק להישמע להחלטות בג"ץ בעקבות פסק הדין. לדבריו, מטרת האיומים היא "לקבל יהודים על ברכיהם, רועדים מפחד ומבטם מושפל ארצה". כהן הוסיף: "אני קורא לחבריי לממשלה לא לקיים את פסיקות בג"ץ. מדינת ישראל גדולה בהרבה מדיקטטור ששואף להיות שליט עליון".

שר התקשורת שלמה קרעי בחר להגיב לסוגיה באמצעות ציטוט מן הגמרא במסכת ראש השנה, העוסק בדיון בין רבן יוחנן בן זכאי לבני בתירא האם תוקעים בשופר בשבת שחלה בראש השנה:

"...אָמַר לָהֶם: נִתְקַע, וְאַחַר כָּךְ נָדוּן. לְאַחַר שֶׁתָּקְעוּ, אָמְרוּ לוֹ: נָדוּן! אָמַר לָהֶם: כְּבָר נִשְׁמְעָה קֶרֶן בְּיַבְנֶה, וְאֵין מְשִׁיבִין לְאַחַר מַעֲשֶׂה".

השר קרעי השליך את דברי חז"ל על המציאות הנוכחית וכתב: "כבר נשמעה קרן תקיעת החירות של הממשלה ושל העם היושב בציון מעולו של בג״צ".

החלטת הממשלה בנושא הרשות השנייה

הסערה פרצה על רקע החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בג"ץ בעניין מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בצעד חסר תקדים, אישרה הממשלה החלטה המצהירה כי לא תכיר בפעולות מועצת הרשות השנייה, כל עוד זו אינה עומדת בתנאי הסף שנקבעו בחוק.

ההחלטה הממשלתית הובילה לתגובות חריפות גם מחוץ לקואליציה. חמישה מנשיאי בית המשפט העליון בדימוס – אהרן ברק, דורית ביניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ועוזי פוגלמן – פרסמו גילוי דעת משותף שבו הזהירו כי "אי ציות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה".

גם נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס למשבר והבהיר כי "הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם". הרצוג הוסיף: "אי ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן".

הממשלה מנגד טוענת כי גם לבג"ץ אין סמכות לפסוק בניגוד לחוק מפורש, וכי בסופו של דבר הממשלה שואבת את כוחה מן החוק עצמו, דבר שאין בכוחו של בג"ץ לפסול.