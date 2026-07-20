מפלגת הדמוקרטים ( צילום: חיים גולדברג/FLASH90 )

מפלגת 'הדמוקרטים' מציינת היום (שני) את מבחן הבחירות הפנימי הראשון מאז איחוד העבודה ומרצ. למעלה מ-112 אלף בעלי זכות בחירה נקראו להכריע מי מבין 51 המתמודדים ירכיב את הרשימה לכנסת הבאה, בהצבעה דיגיטלית שהחלה הבוקר בשעה 09:00 ותימשך עד השעה 19:00.

שתי המפלגות הגיעו לחיבור לאחר שנים של היחלשות — כשמרצ נותרה מחוץ לכנסת בבחירות האחרונות והעבודה הצטמקה לארבעה מנדטים. הפריימריז הללו אמורים להראות האם האיחוד מהווה רק פתרון טכני למניעת אובדן קולות מתחת לאחוז החסימה, או שהצליח להצמיח בסיס למפלגה חדשה, רחבה ותחרותית. שיטת ההצבעה והמנגנון הדיגיטלי ההצבעה מתקיימת באופן מקוון בלבד באמצעות מערכת דיגיטלית מאובטחת. כל אחד מ-112,376 בעלי זכות הבחירה נדרש לסמן בין 6 ל-8 מועמדים, כאשר כל שם שסומן מקבל קול אחד. התוצאות יוצגו באירוע מפלגתי מיוחד שייערך הערב בתל אביב, שבו מתכוונים ב'דמוקרטים' לפתוח בפועל את קמפיין הבחירות לכנסת. דרמה באלעד: עימותים אלימים, דריסת בחורי ישיבה וטענות קשות נגד המשטרה קובי ישראל | 18.07.26 החובה לסמן בין שישה לשמונה שמים הופכת את ההתמודדות למורכבת: מועמד המחזיק בגרעין תומכים קטן לא בהכרח יגיע לצמרת, שכן עליו להופיע ברשימות ההמלצה של מחנות אחרים להיבחר כשם השישי, השביעי או השמיני. השיטה עשויה לסייע למועמדים המקובלים על כמה קבוצות, אך גם למטות מאורגנים המפיצים רשימות הצבעה סגורות ברשתות החברתיות ובקבוצות המסרים. זינוק במספר המתפקדים הגדלת ספר הבוחרים נחשבת לאחד ההישגים הבולטים של יו"ר המפלגה, יאיר גולן. בסוף יוני עוד דיווחה המפלגה על כ-85 אלף מתפקדים, אך ספר הבוחרים נסגר עם יותר מ-112 אלף — מאגר הגדול כמעט פי שניים ממספר המתפקדים שהחזיקו העבודה ומרצ יחד בפריימריז של 2022. מנכ"ל המפלגה, עומר לובטון גרנות, הכריז כי מדובר במפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר בגוש המרכז-שמאל. "בזמן שבליכוד יש ועדה מסדרת של איש אחד, אנחנו מוכיחים שדמוקרטיה היא ערך יסוד", מסר. עם זאת, המבחן האמיתי יהיה שיעור ההצבעה בפועל, שכן הצטרפות מהירה במסגרת מפקדים ממוקדים או ארגוני שטח אינה מבטיחה תמיכה בבחירות הכלליות לכנסת.

ערן הרמוני, מזכ"ל מפלגת העבודה לשעבר, מצביע בבחירות המקדימות של המפלגה ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

תמונת המועמדים והקרב על הרשימה

יו"ר המפלגה, יאיר גולן, אינו עומד לבחירה והמקום הראשון מובטח לו. מאחוריו מתנהלים הקרבות הפנימיים: ההערכה הרווחת היא כי שלושת המקומות הראשונים משוריינים כמעט בוודאות לח"כים המכהנים — נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, הזוכים לקונצנזוס רחב.

לזימי מגיעה עם בסיס חזק בקרב צעירים, פעילים חברתיים ואנשי המחאה. קריב נשען על המחנה הליברלי, התנועה הרפורמית ופעילי השמאל המדיני. רייטן מציגה פרופיל ממלכתי וביטחוני, ומבקשת להרחיב את הפנייה גם אל מצביעים מחוץ לגבולות השמאל המסורתי. הסדר הפנימי ביניהם ישפיע על אופי הרשימה: מיקום גבוה של לזימי יחזק קו חברתי ואקטיביסטי, הישג לקריב יחזיר את הסוגיה המדינית, חופש הדת וזכויות האדם למרכז, בעוד תוצאה חזקה לרייטן תבטא העדפה לרשימה ממלכתיות וזהירה יותר.

הקרב הצפוף על המקום הרביעי והלאה

מהמקום הרביעי מתנהל מאבק עז וצפוף: משה רדמן ועמרי רונן, ממובילי המחאה, מבקשים לתרגם את הפעילות ברחוב לכוח פרלמנטרי. קמפיין הבחירות של רונן ("אחים לנשק") אף קיבל "דחיפה" בלתי צפויה בעקבות מכתב שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל בדרישה להדיחו משירות מילואים — מהלך שנתפס במפלגה כניסיון התערבות פוליטי שחיזק את מעמדו.

יאיר (יא-יא) פינק נחשב למועמד חזק בזכות שילוב של פעילות מפלגתית, נוכחות ברשת וקשרים במחנה המחאה. האלוף (מיל') נמרוד שפר מציע ניסיון ביטחוני ומדיני, אך הקמפיין שלו נפגע מפרשת מסרונים שליליים שנשלחו נגדו לכאורה במסגרת מהלך שנועד לעורר כלפיו אהדה.

כניסה של אנשי מחאה למקומות גבוהים תעניק לדמוקרטים אופי מובהק של מפלגה שצמחה מתוך ההתנגדות לממשלה, בעוד תוצאה חלשה יותר תמחיש שלפוליטיקאים המנוסים ולתשתיות המפלגתיות עדיין יש יתרון.

גזרת מרצ והבטחות הייצוג

בתוך המפלגה מתנהל קרב פנימי של מחנה מרצ — שבו גבי לסקי, מיכל רוזין, מוסי רז, יריב אופנהיימר ונאור נרקיס מתמודדים על הגרעין האידיאולוגי הוותיק ועל המקומות המשוריינים (6, 8 ו-14). כמו כן, עולה שמה של הח"כית לשעבר אמילי מואטי שנאבקת על מקום בעשירייה הראשונה.

על משבצת המיעוטים נאבקים עלי סלאלחה, סומיה בשיר, נדאל מסאלחה ואמיר ח'ניפס, בעוד רם שפע נחשב לבעל יתרון בקרב הקיבוצים והמושבים.

המנגנונים שישנו את סדר הקולות הגולמי

הדירוג הסופי עשוי לחרוג במידה ניכרת ממספר הקולות הישיר בשל מספר מנגנונים: ריצ'רץ' מגדרי המבטיח ייצוג שוויוני של גברים ונשים לסירוגין, שריונים מובטחים לנציגי מרצ, לצד הבטחות ייצוג למגזר הכפרי ולנציגי המיעוטים (ערבים ודרוזים), וסמכויות ליו"ר גולן לשבץ מועמדים במקומות 2 ו-10 ולבצע התאמות מוגבלות נוספות.

מנגנונים אלו מציבים את המפלגה בפני מבחן רגיש: הם נועדו למנוע רשימה הומוגנית, אך פער גדול מדי בין דירוג הקולות למיקום הסופי עלול לעורר ביקורת על מידת ההשפעה שניתנה למתפקדים.

המאזן הפוליטי וההשפעה על גוש האופוזיציה

הבחירות יכריעו איזה אופי תקבל המפלגה היחידה בשמאל הציוני שמציגה כיום תנופה ארגונית ואלקטורלית: רשימה שבה יבלטו אנשי המחאה עשויה להלהיב את הבסיס ולחזק את המפלגה במאבק מול 'יש עתיד', אך תספק לליכוד חומר נוח לקמפיין שיציג את החלופה כקיצונית. רשימה מתונה וביטחונית יותר תתקבל בקלות רבה יותר אצל שותפים אפשריים כמו נפתלי בנט, גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן.

על פי סקר מנדטים אחרון שפורסם בחדשות 13, גוש מתנגדי נתניהו משיג לראשונה את הרוב המיוחל של 61 מנדטים, כאשר מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות גולן זוכה ל-11 מנדטים. הגדלת שיעור ההצבעה בחברה הערבית עשויה להכריע מערכת בחירות צמודה.

התוצאות הסופיות יפורסמו הערב באירוע המפלגתי בתל אביב, ויעצבו את פני המפלגה לקראת הבחירות לכנסת הבאה.