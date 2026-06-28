אירוע חמור התרחש אמש במוצאי שבת בעיר קלקיליה שבשטחי הרשות הפלסטינית, כאשר אזרח ישראלי בשנות ה-70 לחייו, תושב אזור השרון, נפצע באלימות קשה לאחר שנכנס לתחומי העיר בניגוד מוחלט לחוק. הקשיש, שהגיע למקום על מנת לערוך קניות אישיות ולרכוש אבטיח, הותקף בפתאומיות על ידי מספר חשודים מקומיים שהטיחו אותו בעוצמה על הכביש, פצעו אותו ברגליו ושדדו ממנו את כלי הרכב.

לאחר התקיפה האכזרית והשוד, נותר הקשיש לבדו בשטח כשהוא חבול ונסער, ונאלץ לצעוד ברגל במשך זמן ממושך עד אשר הגיע בכוחות עצמו אל מעבר אליהו. שם הבחינו בו כוחות הביטחון כשהוא במצב של פציעה וחרדה, והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני לפני שפונה להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים.

חקירה מאומצת לאיתור החשודים

אל זירת מעבר אליהו הוזעקו מיד עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת אריאל של מרחב שומרון, אשר החלו בגביית עדותו הראשונית של הקורבן ופתחו בחקירה מאומצת של נסיבות השוד האלים. גורמי החקירה פועלים במטרה להתחקות אחר הרכב השדוד והחשודים במעשה, תוך שימוש בכלים מודיעיניים ובשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון.

במשטרה מבהירים כי אף על פי שהפעם האירוע הקשה הסתיים בפציעות קלות בלבד ובנזק לרכוש, הרי שמדובר בעליית מדרגה מדאיגה ובמקרה חמור ביותר של הפרת החוק האוסר על כניסת אזרחים ישראלים לתחומי הרשות הפלסטינית. גורמי הביטחון מדגישים כי כניסות אלו, המתבצעות לעיתים קרובות מתוך קלות דעת או רצון לחסוך בעלויות של מצרכי מזון ושירותים, מהוות סכנת חיים ברורה ומיידית.

שורה של תקריות דומות בתקופה האחרונה

האירוע החמור בקלקיליה אינו עומד בחלל הריק, אלא מצטרף לשורה של תקריות דומות ומדאיגות שהתרחשו בתקופה האחרונה ברחבי יהודה ושומרון. רק לפני כחודש ימים, הוזעקו שוטרי מחוז ש"י יחד עם כוחות המינהל האזרחי למבצע חילוץ דרמטי מלב העיר יריחו, לאחר ששישה אזרחים ישראלים נכנסו לעיר, שכרו בה וילה לנופש והתגלו על ידי המקומיים. רק בשל העובדה שתושבים ערבים שמעו את הצעקות של הנופשים בעברית והחלו להתקהל סביבם, הוקפצו גורמי הביטחון במהירות והצליחו לחלץ אותם מהמקום בטרם נפגעו.

באותו היום ממש, שעות ספורות קודם לכן, התרחש אירוע חילוץ מורכב נוסף בעיר שכם, שם פעלו השוטרים וכוחות הביטחון לחילוצם של 23 אזרחים ישראלים, חירשים-אילמים, שנכנסו לעיר כדי להתארח ולאכול אצל מכרים מקומיים. החילוץ בוצע תחת אבטחה כבדה, כאשר גורמי הביטחון פעלו בערוצי התיאום עם הרשות הפלסטינית.