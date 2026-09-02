ועדת הבחירות המרכזית סיכמה את תקופת ההרשמה לתפקיד מפקח טוהר הבחירות עם נתונים חסרי תקדים: כ-55 אלף מועמדות ומועמדים השלימו את ההליך במהלך תקופת הרישום. המספר מהווה זינוק של כ-145% ביחס לבחירות לכנסת ה-25, שבהן נרשמו כ-22,400 ישראלים בלבד.

ביחד עם מזכירי ועדות הקלפי, מספר המועמדים שנרשמו לעבודה ביום הבחירות לכנסת ה-26 שבר שיאים של כל הזמנים ועומד על כ-260 אלף איש. ההיענות הגבוהה משקפת עניין ציבורי חריג במשימה הלאומית של שמירה על טוהר ההליך הדמוקרטי.

מפקחי טוהר הבחירות ממלאים תפקיד מרכזי בניהולו התקין של יום הבחירות. הם אחראים על פיקוח ובקרה, תיעוד אירועים חריגים ותיעוד תהליך ספירת הקולות לשמירה על טוהר הבחירות. התפקיד נועד להבטיח שקיפות מלאה ולמנוע זיופים בהליך ההצבעה.