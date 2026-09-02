בבלי
שיא חסר תקדים

זינוק של 145%: כך נשבר שיא כל הזמנים בהרשמה תפקידי יום הבחירות

55 אלף נרשמו כמפקחי טוהר הבחירות • זינוק של 145% לעומת הבחירות הקודמות | שיא חסר תקדים בהיענות הציבור (בארץ)

הצבעה בבחירות בישראל (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

ועדת הבחירות המרכזית סיכמה את תקופת ההרשמה לתפקיד מפקח טוהר הבחירות עם נתונים חסרי תקדים: כ-55 אלף מועמדות ומועמדים השלימו את ההליך במהלך תקופת הרישום. המספר מהווה זינוק של כ-145% ביחס ל ה-25, שבהן נרשמו כ-22,400 ישראלים בלבד.

ביחד עם מזכירי ועדות הקלפי, מספר המועמדים שנרשמו לעבודה ביום הבחירות לכנסת ה-26 שבר שיאים של כל הזמנים ועומד על כ-260 אלף איש. ההיענות הגבוהה משקפת עניין ציבורי חריג במשימה הלאומית של שמירה על טוהר ההליך הדמוקרטי.

מפקחי טוהר הבחירות ממלאים תפקיד מרכזי בניהולו התקין של יום הבחירות. הם אחראים על פיקוח ובקרה, תיעוד אירועים חריגים ותיעוד תהליך ספירת הקולות לשמירה על טוהר הבחירות. התפקיד נועד להבטיח שקיפות מלאה ולמנוע זיופים בהליך ההצבעה.

עובדים מכינים קלפיות לבחירות בישראל (צילום: Flash90)

תהליך מיון קפדני

בוועדת הבחירות הבהירו כי השלמת ההרשמה אינה מבטיחה קבלה לתפקיד. תהליך הסינון והמיון מתבצע בימים אלה, ורק מועמדים שיעמדו בתנאים ובשלבי המיון הנדרשים יוכלו להשתבץ לתפקיד ביום הבחירות.

הליך המיון כולל בחינת התאמה באמצעות לומדה ייעודית, ריאיון אישי והכשרה מעשית. בוועדה מדגישים כי מטרת התהליך היא לבחור מועמדים שיוכלו לנהל את הפיקוח באופן מקצועי, מדויק ואחראי לאורך יום הבחירות.

הזינוק במספר הנרשמים משקף את המודעות הגוברת בציבור לחשיבות השתתפות פעילה בשמירה על ההליך הדמוקרטי.

וועדת הבחירות המרכזיתבחירות 2026טוהר הבחירותיום הבחירות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר