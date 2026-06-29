למרות הפסקת האש: הממשלה מאריכה את 'המצב המיוחד בעורף'

הממשלה אישרה היום (שני) את הארכת תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, אשר יישאר בעינו עד ליום 14 ביולי 2026. המהלך אושר בעקבות הערכות מעודכנות של מערכת הביטחון, המצביעות על סביבה של חוסר ודאות והמשך פעולות הלחימה מול ארגון חיזבאללה בלבנון.

ההחלטה מגיעה חרף ההבנות שהושגו בין הצדדים ב-26 ביוני, כאשר הנשיא טראמפ הכריז על הפסקת אש חדשה עם חיזבאללה. עם זאת, בדרג הביטחוני מעריכים כי המציאות בשטח נותרת מורכבת ומחייבת המשך ערנות מרבית.

סמכויות נרחבות לפיקוד העורף

המשמעות המרכזית של הצעד היא הותרת סמכויות נרחבות בידי צה"ל ופיקוד העורף בכל הנוגע לקביעת הנחיות התגוננות לאוכלוסייה האזרחית. סמכויות אלו כוללות מספר תחומים מרכזיים:

הנחיות מחייבות לשהייה בסמוך למרחבים מוגנים

נקיטת צעדי מניעה וזהירות נדרשים

הטלת מגבלות על קיומם של לימודים ופעילויות חינוכיות

מתן הוראות תפעוליות לגופי החירום והעזר

בדרג הביטחוני הבהירו כי המגבלות וההנחיות לציבור נבחנות באופן רציף על ידי אנשי המקצוע. ככל שיחול שינוי משמעותי במציאות הביטחונית בשטח, הממשלה תבחן את האפשרות לבטל את ההכרזה לחלוטין או לצמצם את תחולתה לאזורים גיאוגרפיים מסוימים בלבד.

מציאות משתנה בשטח

ההחלטה על הארכת המצב המיוחד מגיעה לאחר תקופה סוערת בזירה הצפונית. בשבועות האחרונים נרשמו שינויים משמעותיים בהנחיות פיקוד העורף, כאשר באזורים מסוימים הוסרו ההגבלות בעקבות שיפור במצב הביטחוני, בעוד באזורים אחרים הן הוחמרו בעקבות הסלמה.

נכון לרגע זה, פיקוד העורף לא פרסם הנחיות חדשות או חריגות, אולם המצב נותר נזיל ועשוי להשתנות בהתאם להתפתחויות בשטח. בימים האחרונים נרשמו מספר אירועי ירי מלבנון, מה שמחזק את ההערכה לפיה יש צורך בהמשך ערנות מרבית.

ההיבט הכלכלי

במקביל לשיקולים הביטחוניים, נבחנה גם השפעת המהלך על המשק הישראלי. גורמים רשמיים הסבירו כי ההשלכות הכלכליות של ההכרזה הן מורכבות וקשות להערכה מדויקת בשלב זה.

לדבריהם, כל עוד ההנחיות הנוכחיות נותרות על כנן, לא ניתן להצביע על השפעה כלכלית מובהקת או חד-משמעית. עם זאת, ברור כי המשך המצב המיוחד משפיע על תחומים שונים במשק, בפרט באזורי הצפון.

יצוין כי במהלך השבועות האחרונים התקיימו מספר ישיבות בין גורמי הביטחון לבין נציגי משרדי הממשלה השונים, במטרה לתאם את ההיערכות הנדרשת ולהבטיח רציפות תפקודית של המשק גם במצב של חוסר ודאות ביטחוני.