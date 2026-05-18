כלי טיס של חיל האוויר חיסל אתמול (ראשון) מחבל מארגון הטרור חמאס שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה. המחבל קידם באופן פעיל מתווי צליפה בטווח הזמן המיידי נגד לוחמינו, והחלטה על חיסולו התקבלה לאחר מעקב מודיעיני.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, התקיפה בוצעה בהכוונת כוחות אוגדת עזה, כאשר המחבל זוהה כמקדם באופן ממשי תוכניות לפגיעה בכוחותינו. החיסול בוצע באופן ממוקד להסרת האיום שהמחבל הציב על הלוחמים הפרוסים במרחב.

צעדים מקיפים לצמצום פגיעה באזרחים

טרם ביצוע התקיפה ננקטו צעדים מחמירים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, בהתאם לנהלי צה"ל. הצעדים כללו שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מתמשכות מהאוויר, על מנת לוודא כי הפגיעה תהיה ממוקדת ככל האפשר במטרה הצבאית.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, כאשר הם פועלים באופן נחוש להסרת כל איום מיידי על הלוחמים.

המשך פעילות מבצעית להסרת תשתיות טרור

חיסול המחבל מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל ברצועת עזה בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בבבלי, הרמטכ"ל הורה על כוננות מרבית בדרום בעקבות חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדאד, בתקיפה משולבת ומתוחכמת של מטוסי קרב וכלי טיס בלתי מאוישים.

במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות אינטנסיבית להשמדת תשתיות הטרור ברצועה. רק בשבוע האחרון השמידו כוחות חטיבת כפיר שני תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כשני קילומטרים מזרחית לקו הצהוב, במהלכם אותרו חדרי שהייה ואמצעי לחימה.

יצוין כי ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש, כאשר מחבליו מנסים לפגוע בכוחותינו ולבצע פעולות טרור. צה"ל ממשיך לפעול באופן נחוש להסרת כל איום מיידי ולהגנה על לוחמינו הפועלים במרחב.