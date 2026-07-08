בשינוי דרמטי בתוכניות, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ביטל היום (רביעי) את ביקורו המתוכנן בישראל. המהלך מגיע על רקע התחממות ביטחונית חריפה מול איראן ומתיחות דיפלומטית סביב עסקת מטוסי ה-F-35 לטורקיה, שמעוררת חששות עמוקים בירושלים.

הגסת' שוהה בימים אלו באנקרה שבטורקיה, לצדו של הנשיא דונלד טראמפ, במסגרת ועידת נאט"ו. הוא היה צפוי להמריא מטורקיה ישירות לישראל במהלך היום, אך בשלב מסוים הודיע על ביטול הנסיעה. מדובר בביקורו הראשון המתוכנן של שר ההגנה בישראל מאז כניסתו לתפקיד.

הנושאים הרגישים שעמדו על הפרק

הביקור המבוטל היה אמור לכלול פגישות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ. על סדר היום עמדו שני נושאים קריטיים שמטרידים את ירושלים בימים אלו:

עסקת ה-F-35 עם טורקיה: הנשיא טראמפ הביע תמיכה במכירת מטוסי הקרב המתקדמים לטורקיה, ואף הצהיר על כוונתו לבטל את הסנקציות שהוטלו על אנקרה. בישראל רואים במהלך זה איום ממשי על העליונות האווירית במזרח התיכון.

הזירה האיראנית והסורית: הביקור היה אמור להתמקד גם באיום האיראני, שעות ספורות לאחר חילופי אש משמעותיים שנרשמו בין כוחות ארה"ב לאיראן במפרץ הפרסי. המתיחות במזרח התיכון הגיעה לשיא חסר תקדים, כאשר שני הצדדים מפגינים נחישות שלא נראתה זה שנים.

בנוסף, בישראל מוטרדים מאוד מהתקרבותה של טורקיה לסוריה ומהתבססות צבאה במדינה, שבראשה עומד כעת אבו מוחמד אל-ג'ולאני. המהלכים הטורקיים בסוריה נתפסים בירושלים כחלק ממגמה רחבה יותר של התחזקות אנקרה באזור.

רקע ביטחוני סוער

הביקור המבוטל היה אמור להתקיים על רקע הסלמה ביטחונית חריפה. במהלך הלילה שחלף נרשמו חילופי אש ישירים בין כוחות צבא ארה"ב למשמרות המהפכה האיראניות במפרץ הפרסי, שמעמידים בסכנה את הסכם הפסקת האש הזמני שנחתם בין המדינות.

נכון לעכשיו, הגעתו של שר ההגנה לישראל בוטלה, והשיחות הרגישות בנושאים אלו ייאלצו להמתין לערוצים דיפלומטיים חלופיים או למועד חדש. לא ברור מתי יתקיים הביקור המתוכנן, ומה הסיבה המדויקת לביטול ברגע האחרון.