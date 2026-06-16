"שעה אחת לפני המטס": מפקד חיל האוויר חושף את התקיפה שנעצרה

מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, חשף הבוקר (שני) פרטים דרמטיים על תקיפה רחבת היקף באיראן שתוכננה בשבוע שעבר ונעצרה ברגע האחרון. במכתב שנשלח לאנשי ונשות חיל האוויר, תיאר המפקד את ההיערכות המלאה למתקפה שכללה מאות מטרות בלב איראן - והופסקה שעה בלבד לפני היציאה למטס.

"כל חיל האוויר היה מוכן להמריא למטס תקיפה רחב", כתב אלוף טישלר במכתב שפורסם הבוקר. "שעות ספורות מפקודה להמראה, תוך קיצור משך הכוננות, הפגנת גמישות יוצאת דופן, חימוש כלל חיל האוויר, תכנון, היערכות, ומוכנות להמראה לתקיפת מאות מטרות בלב איראן". על פי דבריו, התקיפה נעצרה בעודם מתדרכים בטייסות שעה בלבד טרם היציאה למטס.

ההקשר: מתקפה איראנית ותגובה ישראלית

הגילוי של מפקד חיל האוויר מגיע על רקע ההסלמה האחרונה מול איראן, כאשר בשבוע שעבר תקפה הרפובליקה האסלאמית את ישראל בעשרות טילי קרקע-קרקע בעקבות תקיפה במעוז החיזבאללה בדאחייה. מערך ההגנה האווירית הישראלי יירט את כלל האיומים הרלוונטיים, ללא נפגעים במדינת ישראל.

במקביל לקרב ההגנה, יצא חיל האוויר להתקפה 1,500 קילומטר מהבית. תוך שעות בודדות הותקפו עשרות מטרות באיראן, כאשר חיל האוויר פגע משמעותית במערך ההגנה האווירית האיראנית ותקף מרכיבי משטר נוספים. אולם כעת מתברר כי זו הייתה רק חלק מהתכנית המקורית.

על פי הנמסר, למחרת התקיפה הראשונית, בשעות הצהריים, היה כל חיל האוויר מוכן להמריא למטס תקיפה רחב בהרבה. ההיערכות כללה קיצור משך הכוננות, חימוש כלל חיל האוויר, תכנון מפורט והיערכות מלאה להמראה. התקיפה המתוכננת כללה מאות מטרות בלב איראן, בהיקף שעולה בהרבה על התקיפה שבוצעה בפועל.

"אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה"

במכתבו, התייחס מפקד חיל האוויר גם למורכבות התקופה ולאתגרים העומדים בפני הלוחמים. "יש לנו את הזכות והחובה לשרת בצה"ל בתקופה היסטורית ומורכבת זו, לאחר כמעט אלף ימים במלחמה צודקת על המדינה, על הבית שלנו", כתב אלוף טישלר.

המפקד הדגיש כי למרות אי הוודאות העולמית, "יש לי ודאות מלאה בכם". הוא הוסיף כי הלוחמים הוכיחו שוב בשבועות האחרונים "גמישות, מהירות ועוצמה בהגנה ובהתקפה, בתכנון ובביצוע". טישלר הכיר במחירים האישיים והמשפחתיים הכרוכים בשירות הממושך, והביע הערכה למסירות ולהקרבה של אנשי ונשות החיל.

בהתייחסו למערכה הארוכה מול איראן, ציין מפקד חיל האוויר כי "פגענו קשות בהנהגה האיראנית, במערכי ההגנה וההתקפה, במרכיבי הגרעין, בכלכלה, בשרשרת הפיקוד והידע, בתעשייה הצבאית והלאומית". לדבריו, הפגיעות הללו הביאו לצמצום משמעותי של האיום, הארכת משך השיקום ושימור היכולת לחזור ולפעול באיראן ככל שיידרש.

עליונות אווירית בשמי טהראן

במכתבו, ציין אלוף טישלר כי השבוע מציינים שנה למבצע 'עם כלביא' - מבצע שבו השיג חיל האוויר לראשונה עליונות אווירית בשמי טהראן. מדובר ביכולת שנבנתה במשך שנים וקפצה מדרגה תוך כדי המלחמה, בתהליך למידה משמעותי, בניין כח והשתנות מבצעית.

בתחילת השבוע, כחלק ממאמץ הפגיעה המתמשך בחיזבאללה, סיכל חיל האוויר את אחד מבכירי הארגון בדאחייה. בעקבות כך, נדרש החיל להידרך שוב למוכנות לפעולה מול אפשרות תגובה איראנית. כל זאת בזמן שחיל האוויר ממשיך לפעול בעוצמה, כתף אל כתף עם הכוחות המתמרנים בלבנון, בשותפות הדוקה עם פיקוד הצפון.

מפקד חיל האוויר סיים את מכתבו במסר ברור: "אנחנו ממשיכים עם המבט קדימה, להבטחת קיומה של מדינת ישראל ובטחון אזרחינו. זה הציווי שלנו, זו האחריות שלנו. עיניהם של אזרחי מדינת ישראל נשואות לשמיים, לכח האווירי. למענם אנחנו ממריאים כל יום".