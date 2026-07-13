הרמטכ"ל אייל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

בעיצומה של מערכה פוליטית סוערת סביב חוק המעצרים, שלח הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אתמול (ראשון) מכתב חריג ודרמטי לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון. במכתב, שנכתב בלשון חריפה ונחרצת, הביע הרמטכ"ל התנגדות עזה להקמת ועדה צבאית שתבחן את מעמדם של תלמידי ישיבות במסגרת החוק החדש.

כזכור, אתמול אושר בוועדת החוץ והביטחון ברוב דחוק של שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים חוק המעצרים, הקובע הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה כלפי תלמידי ישיבות לתקופה של 90 יום. החוק צפוי להעלות להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בהמשך השבוע הנוכחי, אך מכתבו של הרמטכ"ל מעורר שאלות קשות לגבי היכולת להעבירו ללא שינויים מהותיים. "פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים" במכתבו פירט הרמטכ"ל שלושה טעמים מרכזיים להתנגדותו למנגנון הוועדה המוצע. "פגיעה בלגיטימציה ובאמון המשרתים", כך כותב זמיר בטעם הראשון. "צה"ל פועל בימים אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו להרחבת שורותיו – זאת, באמצעות גיוס נרחב של אנשי מילואים, בעצם בחינת הארכת שירות הסדיר, ובמיצוי מרבי של כלל מקורות כוח האדם". חשבו שאיש לא רואה: המארב המשטרתי שהפתיע את מפרקי הרכבים דניאל הרץ | 12.07.26 מגאב"ד מאקאווא ועד מקלב: כולם נהרו לבר המצווה לבנו של נציג 'דגל התורה' חיים רוזנבוים | 12.07.26 הרמטכ"ל הוסיף בחריפות: "לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, אשר תובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו-זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, הנושאים בנטל הלחימה מזה כשנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון". הטעם השני שהעלה זמיר נוגע ליעדר היתרון המקצועי של צה"ל בבחינת הקריטריונים. "לצה"ל אין כל יתרון יחסי, כלים או מומחיות בבחינת הקריטריונים לפטור כפי שהם מוגדרים בחוק החדש, בייחוד כאשר מדובר בבחינה טכנית לחלוטין על בסיס תצהירים ואימותם, ולא בבחינה מהותית", כתב הרמטכ"ל.

המכתב שנשלח

"הסטת קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה"

הטעם השלישי, ואולי המשמעותי ביותר מבחינה מבצעית, נוגע להסטת משאבים בעיצומה של מערכה רב-זירתית. "נוכח האתגרים העצומים המונחים לפתחו של צה"ל, ועל רקע הימשכות הלחימה, הטלת משימה מורכבת ורוויית מחלוקת זו על צה"ל בחודשים הקרובים תהווה נטל ארגוני כבד, ותסיט קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות", הדגיש זמיר.

בסיום המכתב, הפנה הרמטכ"ל בקשה ברורה לדרג המדיני: "לאור כל האמור, ככל שהחוק צפוי לעבור, אבקשכם לפעול ללא דיחוי להסרת מנגנון הוועדה כפי שמוצע בהצעת החוק". המכתב נחתם בחתימתו של רב-אלוף אייל זמיר, ראש המטה הכללי.

רקע: החוק והמחלוקת

כפי שצוין, הצעת החוק אושרה אתמול בוועדת החוץ והביטחון ברוב דחוק במיוחד – שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים. החוק קובע הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפי תלמידי ישיבות לתקופה של 90 יום, תקופה שצפויה אף להתארך לאור תקופת הבחירות הקרבה.

במסגרת החוק נקבע כי תוקם ועדה בצה"ל המורכבת משלושה קצינים בכירים, אשר היא זו שתהיה מוסמכת לבחון את מעמדם של תלמידי הישיבות ולאשר עבורם מעמד של "בן ישיבה" לצורך החוק. דווקא מנגנון זה הוא שמעורר את ההתנגדות החריפה של הרמטכ"ל.

עיתוי רגיש ושאלות פתוחות

המכתב הדרמטי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר הכנסת נערכת להצביע על החוק בקריאה שנייה ושלישית בהמשך השבוע. ההתנגדות החריפה של הרמטכ"ל, המבטאת את עמדת צמרת הצבא, מעוררת שאלות קשות לגבי היכולת להעביר את החוק ללא שינויים מהותיים.

כעת, לאחר שהרמטכ"ל הביע את עמדתו בצורה כה נחרצת, נותרה השאלה האם הדרג המדיני יפעל להסרת מנגנון הוועדה כפי שביקש זמיר, או שהחוק יעבור בנוסחו המקורי.